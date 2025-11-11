TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe’den dev hamle! Şampiyonluk için hedef Alexander Sörloth

Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

La Liga ekibinin Sorloth icin 30 milyon euro civarında bir bonservis bedeli talep ettiği İspanyol medyasında yer alırken, Fenerbahce'nin satın alma opsiyonuyla kirama tekliğinde bulunacağı belirtildi. Sarılacivertliler, eğer Alexander Sorloth transferini gercekleştirirse Faslı yıldız Youssef En-Nesyri'yle yolları ayıracak.