TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe’den dev hamle! Şampiyonluk için hedef Alexander Sörloth

Fenerbahçe, Kayserispor'u 4-2 yenerek lider Galatasaray'la aradaki puan farkını 1'e duşurse de hucum hattında sıkıntılar yaşıyor. Jhon Duran'ın henuz hazır olamaması, Youssef En- Nesyri'nin de bir turlu istenilen performansı sergileyememesi teknik direktor Domenico Tedesco'yu farklı arayışlara itiyor.
İtalyan calıştırıcıyla goruşme yapan yonetim, devre arasında bu bolgeyi guclendireceklerinin sozunu verdi. Yonetimin kadroya katmak istediği ismin ise; Alexander Sorloth olduğu oğrenildi.
KİRALAMA TEKLİF EDİLECEK
Atletico Madrid'de duzenli forma şanslı bulamadığı icin mutsuz olan Norvecli golcu, İspanyol ekibinden ayrılmak istiyor. Fenerbahce de bu durumu fırsata cevirmeyi planlıyor.
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
La Liga ekibinin Sorloth icin 30 milyon euro civarında bir bonservis bedeli talep ettiği İspanyol medyasında yer alırken, Fenerbahce'nin satın alma opsiyonuyla kirama tekliğinde bulunacağı belirtildi. Sarılacivertliler, eğer Alexander Sorloth transferini gercekleştirirse Faslı yıldız Youssef En-Nesyri'yle yolları ayıracak.
17 MAÇTA 2 GOL
Alexander Sörloth, bu sezon Atletico Madrid formasıyla La Liga'da 11, Şampiyonlar Ligi'nde 3 ve FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda 3 maça çıktı. Bu karşılaşmalarda 789 dakika sahada kalan Norveçli yıldız, 2 kez gol sevinci yaşadı.
TRABZON'DA FIRTINA ESTİRDİ
2019-20 sezonunda kiralık olarak Trabzonspor forması giyen Alexander Sörloth, bordo-mavili forma altında o dönem 49 maça çıktı. Norveçli yıldız, bu karşılaşmalarda 33 gol atarken, 11 defa da asist yaptı.