Güzel bir zafer

F.Bahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, Kayserispor karşısında iyi bir galibiyet elde ettiklerini söyledi. Galibiyetten dolayı çok mutlu olduğunu ifade eden İtalyan çalıştırıcı, "Bu akşam çok mutluyum. Skordan bağımsız olarak oyunu kontrol ettik. Rakip iyi bir formda, yeni bir hocaları var, yeni bir ruhları var. Hem onları hem kendi takımımı tebrik ediyorum. Bilemiyorum, yemememiz gereken 2 gol yedik, üstelik oyunu kontrol ederken. Kusursuz değil ama güzel bir gece oldu" dedi. Kısa sürede Türkçe öğrenmeye başlayan Tedesco, sözlerini şöyle noktaladı: "Ne zaman tamamen Türkçe konuşurum bilmiyorum. Çok zor. Elimden gelenin en iyisini yapacağım. Ders almaya başlamadım."