Fenerbahçe Beko'da Scottie Wilbekin'in sakatlığı açıklandı

Fenerbahçe Beko’da Scottie Wilbekin’in sakatlığı açıklandı

Fenerbahçe Beko, Scottie Wilbekin’in dizindeki ağrılar nedeniyle yapılan kontroller sonucunda sağ diz kıkırdağında ödem tespit edildiğini açıkladı. Sarı-lacivertli kulüp, oyuncunun tedavisine başlandığını duyurdu. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 10 Kasım 2025 Pazartesi 16:41
Fenerbahçe Beko’da Scottie Wilbekin’in sakatlığı açıklandı

Fenerbahçe Beko, Scottie Wilbekin'in dizindeki ağrılar nedeniyle yapılan kontroller sonucunda sağ diz kıkırdağında ödem tespit edildiğini açıkladı. Sarı-lacivertli kulüp, oyuncunun tedavisine başlandığını duyurdu.

Kulüpten yapılan bilgilendirmede, "Fenerbahçe Beko oyuncusu Scottie Wilbekin'in dizindeki ağrıları sonrası yapılan kontrollerde, sağ diz kıkırdağında ödem tespit edilmiş ve sporcumuzun tedavisine başlanmıştır. Scottie Wilbekin'e geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa sürede takıma katılmasını temenni ediyoruz" ifadeleri kullanıldı.

