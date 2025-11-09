CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe İsmail Yüksek'e Fransız kancası

İsmail Yüksek'e Fransız kancası

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe'nin bu sezonki parlayan yıldızı İsmail Yüksek, gösterdiği performansla Avrupa kulüplerinin dikkatini çekti. Fransız basını, milli futbolcuyu transfer etmek isteyen takımı duyurdu. İşte detaylar... (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 09 Kasım 2025 Pazar 06:50
İsmail Yüksek'e Fransız kancası

Jose Mourinho döneminde yedek kulübesine mahkum kalan İsmail Yüksek, teknik direktör Domenico Tedesco'nun göreve gelişiyle birlikte müthiş bir form grafiği yakaladı.

İsmail Yüksek'e Fransız kancası

İtalyan teknik adamın yeni prensi olan ve ilk 11'deki yerini garantileyen milli yıldıza Avrupa ekiplerinin yakın markajı devam ediyor.

İsmail Yüksek'e Fransız kancası

Beşiktaş derbisinde scout ekipleri tarafından takip edilen 26 yaşındaki orta sahaya Fransız ekibi Marsilya kanca attı.

İsmail Yüksek'e Fransız kancası

OCAKTA FENERBAHÇE'NİN KAPISINI ÇALACAKLAR

Fransız basınında yer alan habere göre, Ligue 1 ekibinin ocak ayında İsmail Yüksek'i renklerine katmak için harekete geçeceği aktarıldı. Ancak sarı-lacivertli yönetim milli futbolcuyu kesinlikle bırakmak istemiyor.

İsmail Yüksek'e Fransız kancası

Deneyimli futbolcuya daha önce bir başka Fransız ekibi Lyon teklif yapmış ancak Fenerbahçe yönetimi bu teklifi geri çevirmişti. Premier Lig ekibi Brighton da İsmail'i yakın takibe alan kulüpler arasında yer alıyor.

İsmail Yüksek'e Fransız kancası

MONTELLA'NIN BANKOSU

Teknik direktör Vincenzo Montella'nın vazgeçemediği isim olan İsmail Yüksek, A Milli Takımımızın E Grubu'nda Bulgaristan ve İspanya ile yapacağı maçlar öncesi aday kadroya davet edildi. 28 kez milli formayı giyen yıldız futbolcu, 1 gol ve 3 asistlik performans ortaya koydu.

İsmail Yüksek'e Fransız kancası

Fenerbahçe'de bu sezon 15 maçta forma şansı bulan İsmail Yüksek, 1 gol, 1 asistlik performansıyla 2 gole katkı sundu. 26 yaşındaki futbolcu, Tüpraş Stadı'ndaki Beşiktaş derbisinde sahne almış ve ağları havalandırmıştı.

