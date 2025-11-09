İsmail Yüksek'e Fransız kancası

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe'nin bu sezonki parlayan yıldızı İsmail Yüksek, gösterdiği performansla Avrupa kulüplerinin dikkatini çekti. Fransız basını, milli futbolcuyu transfer etmek isteyen takımı duyurdu. İşte detaylar... (FB spor haberi)
Fransız basınında yer alan habere göre, Ligue 1 ekibinin ocak ayında İsmail Yüksek'i renklerine katmak için harekete geçeceği aktarıldı. Ancak sarı-lacivertli yönetim milli futbolcuyu kesinlikle bırakmak istemiyor.
Deneyimli futbolcuya daha önce bir başka Fransız ekibi Lyon teklif yapmış ancak Fenerbahçe yönetimi bu teklifi geri çevirmişti. Premier Lig ekibi Brighton da İsmail'i yakın takibe alan kulüpler arasında yer alıyor.
MONTELLA'NIN BANKOSU
Teknik direktör Vincenzo Montella'nın vazgeçemediği isim olan İsmail Yüksek, A Milli Takımımızın E Grubu'nda Bulgaristan ve İspanya ile yapacağı maçlar öncesi aday kadroya davet edildi. 28 kez milli formayı giyen yıldız futbolcu, 1 gol ve 3 asistlik performans ortaya koydu.
Fenerbahçe'de bu sezon 15 maçta forma şansı bulan İsmail Yüksek, 1 gol, 1 asistlik performansıyla 2 gole katkı sundu. 26 yaşındaki futbolcu, Tüpraş Stadı'ndaki Beşiktaş derbisinde sahne almış ve ağları havalandırmıştı.