Fenerbahçe'de hedef 4'te 4! İşte Tedesco'nun Kayserispor maçı 11'i

Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

UEFA Avrupa Ligi'nde Çekya'da Viktoria Plzen ile golsüz berabere kalan Fenerbahçe, rotayı Trendyol Süper Lig'e çevirdi. Fatih Karagümrük'ü 2-1, Gaziantep FK'yı 4-0 ve son olarak Beşiktaş'ı derbide 3-2 mağlup eden Kanarya, Süper Lig'in 12. haftasında bu akşam Zecorner Kayserispor'u konuk edecek. Chobani Stadyumu'nda saat 20.00'de başlayacak müsabakada hakem Ozan Ergün düdük çalacak. Karşılaşma beIN SPORTS 1'den naklen ekranlara gelecek.