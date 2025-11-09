CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Fenerbahçe'de hedef 4'te 4! İşte Tedesco'nun Kayserispor maçı 11'i

Fenerbahçe'de hedef 4'te 4! İşte Tedesco'nun Kayserispor maçı 11'i

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'de Kayserispor karşısında galibiyet arıyor.Ligde Fatih Karagümrük, Gaziantep FK ve Beşiktaş’ı yenerek müthiş ivme yakalayan sarı-lacivertli takım, taraftarı önünde rakibini eli boş gönderip hem 4’te 4 yapmak hem de milli araya kayıpsız girmek istiyor. İşte sarı-lacivertlilerin Kayserispor maçı muhtemel 11'i... (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 09 Kasım 2025 Pazar 06:50
Fenerbahçe'de hedef 4'te 4! İşte Tedesco'nun Kayserispor maçı 11'i

UEFA Avrupa Ligi'nde Çekya'da Viktoria Plzen ile golsüz berabere kalan Fenerbahçe, rotayı Trendyol Süper Lig'e çevirdi. Fatih Karagümrük'ü 2-1, Gaziantep FK'yı 4-0 ve son olarak Beşiktaş'ı derbide 3-2 mağlup eden Kanarya, Süper Lig'in 12. haftasında bu akşam Zecorner Kayserispor'u konuk edecek. Chobani Stadyumu'nda saat 20.00'de başlayacak müsabakada hakem Ozan Ergün düdük çalacak. Karşılaşma beIN SPORTS 1'den naklen ekranlara gelecek.

Fenerbahçe'de hedef 4'te 4! İşte Tedesco'nun Kayserispor maçı 11'i

TAKİBİ SÜRDÜRMEK İSTİYOR

Fenerbahçe, sarı-kırmızılı takımı yenerek hem Süper Lig'de üst üste 4. galibiyetini almak hem de milli araya kayıpsız girmeyi hedefliyor. Süper Lig'de henüz mağlubiyet yüzü görmeyen Kanarya, 11 maçta 7 galibiyet, 4 beraberlikle hanesine 25 puan yazdırdı. Sarı-lacivertliler, Kayserispor engelini aşarak ezeli rakibi Galatasaray'ı yakından takibini sürdürmek istiyor.

Fenerbahçe'de hedef 4'te 4! İşte Tedesco'nun Kayserispor maçı 11'i

BÜYÜK ÜSTÜNLÜK

Fenerbahçe ile Kayserispor Süper Lig'de 49. kez karşılaşacak. Sarı-lacivertliler rakibini 30 kez yenerken, 10 maç berabere bitti. Sarı-kırmızılılar 8 müsabakadan galibiyetle ayrıldı. Kadıköy'deki 24 karşılaşmanın 18'ini Kanarya kazandı. 4 maç berabere biterken, 2 kez Kayseri temsilcisi galip geldi. Söz konusu mücadelelerde Fenerbahçe 67 gol atarken, konuk ekip 28 kez fileleri havalandırdı.

Fenerbahçe'de hedef 4'te 4! İşte Tedesco'nun Kayserispor maçı 11'i

FRED 6 MAÇ SONRA 11'DE

Süper Lig'de en son 17 Eylül'de oynanan Alanyaspor müsabakasında ilk 11'de forma giyen Fred'in özlemi sona eriyor. Brezilyalı yıldız, kart cezalısı İsmail Yüksek'in yokluğunda ligde 6 maç aradan sonra ilk 11'de görev alacak.

Fenerbahçe'de hedef 4'te 4! İşte Tedesco'nun Kayserispor maçı 11'i

İSMAİL YOK 2 İSİM SINIRDA

İsmail Yüksek, sarı kart cezası nedeniyle Kayserispor maçında takımını yalnız bırakacak. Sarı-lacivertli ekipte ayrıca kadro dışı bırakılan İrfan Can Kahveci ve Cenk Tosun da forma giyemeyecek. Jayden Oosterwolde ve Nelson Semedo bu akşamki müsabakaya kart sınırında çıkacak. Bu iki oyuncu, kart görmeleri durumunda Rizespor ile deplasmanda yapılacak karşılaşmada oynayamayacak.

Fenerbahçe'de hedef 4'te 4! İşte Tedesco'nun Kayserispor maçı 11'i

DURAN KULÜBEDE BAŞLAYACAK

Fenerbahçe'de geçtiğimiz hafta Beşiktaş derbisinde attığı golle takımına galbiyeti getiren Jhon Duran, Kayserispor maçına da yedek kulübesinde başlayacak. Kolombiyalı golcünün milli ara sonrası ilk 11'de şans bulması bekleniyor. İşte Fenerbahçe-Kayserispor maçının muhtemel 11'leri...

Fenerbahçe'de hedef 4'te 4! İşte Tedesco'nun Kayserispor maçı 11'i

FENERBAHÇE: EDERSON, SEMEDO, SKRINIAR, OOSTERWOLDE, BROWN, ALVAREZ, FRED, ASENSIO, KEREM, NENE, EN-NESYRI

KAYSERİSPOR: ONURCAN, DENSWIL, HOSSEINI, CAROLE, ABDULSAMET, MENDES, BENNASSER, OPOKU, FURKAN, ONUGKHA, MANE

