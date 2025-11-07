CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi'nde ilk 8 ihtimali güncellendi! İşte yeni oran

Fenerbahçe’nin Avrupa Ligi'nde ilk 8 ihtimali güncellendi! İşte yeni oran

UEFA Avrupa Ligi’nde Viktoria Plzen deplasmanından 0-0’lık beraberlikle dönen Fenerbahçe’nin ilk 8 şansı güncellendi. Football Meets Data, turnuvadaki tüm takımların sıralama ihtimallerini paylaştı. Sarı-lacivertlilerin yüzdesi dikkat çekti. İşte detaylar... (FB spor haberleri)

Giriş Tarihi: 07 Kasım 2025 Cuma 11:44
Fenerbahçe’nin Avrupa Ligi'nde ilk 8 ihtimali güncellendi! İşte yeni oran

UEFA Avrupa Ligi'nin 4. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda karşılaştığı Viktoria Plzen ile golsüz berabere kaldı. Bu sonuçla puanını 7'ye yükselten sarı-lacivertliler, lig aşamasındaki iddiasını sürdürdü.

Domenico Tedesco'nun öğrencileri, Avrupa Ligi'nin 5. haftasında sahasında Macar temsilcisi Ferencvaros'u konuk edecek. Bu karşılaşma, Fenerbahçe'nin turnuvada ilk 8 hedefi açısından büyük önem taşıyor.

Futbol istatistik sitesi Football Meets Data, UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele eden takımların "lig aşamasını ilk 8'de tamamlama" olasılıklarını güncelledi. Listede Fenerbahçe'nin yüzdesi de açıklandı.

Verilere göre sarı-lacivertlilerin ilk 8'e girme ihtimali yüzde 29 olarak belirlendi. Fenerbahçe'nin ilk 24 içinde yer alma oranı ise yüzde 97 seviyesinde.

FOOTBALL MEETS DATA'NIN İLK 8 SIRALAMA TAHMİNLERİ

1) Aston Villa – %92

2) Midtjylland – %87

3) Lyon – %85

4) Freiburg – %73

5) Real Betis – %55

6) Porto – %51

7) Celta Vigo – %50

8) Braga – %41

9) Ferencvaros – %32

10) Fenerbahçe – %29 (İlk 24 için %97)

11) Roma – %32

12) Lille – %29

13) Stuttgart – %21

14) Genk – %22

15)Viktoria Plzen – %22

16) Nottingham Forest – %20

17) Bologna – %19

18) PAOK – %14

19) Brann – %8

20) Dinamo Zagreb – %5

