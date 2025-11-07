Çok gol kaçırdık

Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, golsüz biten maçın ardından açıklamalarda bulundu. İşte İtalyan teknik adamın sözleri:

Büyük bir mücadele oldu, sahanın her yerinde adam adama mücadele vardı. Rakibimiz fiziksel olarak güçlü takım. Forvetlere direk oynadık ama çok fazla top kaybettik. İkinci yarı değişiklikler yaptık ve üç net pozisyonumuz vardı. Birini atsak kazanacaktık.

HAKEMLE İLGİLİ KONUŞMADI

Karşılaşmanın hakemi ilgili konuşmasam daha iyi olur. Takımıma odaklanmam gerek. Penaltı pozisyonunu hakeme sorsak daha iyi olur. Oyuna sonradan giren oyuncuların performansından da memnunum.

Oğuz Aydın ve Sebastian Szymanski'ye şans verdik. Geniş bir kadromuz var, zaman zaman takımı değiştirmemiz gerekiyor.

Günün sonunda bu sonucu kabul etmemiz lazım."

KALEDE SAMBA

Fenerbahçe'nin yaz transfer döneminde Manchester City'den transfer ettiği Ederson, Victoria Plzen karşısında kalesinde adeta devleşti.

Brezilyalı file bekçisi 90 dakika boyunca tam 6 kurtarışa imza atarak sarı-lacivertli takımın Çekya'dan puanla dönmesinde başrolü oynadı. İlk yarının son dakikasında Plzen'in kullandığı köşe vuruşunda iki kritik hamle ile gole izin vermeyen 32 yaşındaki eldiven, 74'te Durosinmi'nin yay üzerinden yaptığı vuruşu ayağıyla mükemmel kurtardı. Ederson takım arkadaşlarına verdiği isabetli paslarla da alkış topladı.

HAKEM SKANDALI

Fenerbahçemiz, Plzen deplasmanında hakem skandalına maruz kalıp adeta doğrandı. Son dakikalarda Plzen kalesini abluka altına aldığımız sırada 90+5'te Duran, ceza sahasında kaleciyle karşı karşıya kalacağı esnada rakip savunma tarafından şortundan çekilerek düşürüldü. Hollandalı VAR hakemi Dennis Higler, vatandaşı Allard Lindhout'u potansiyel penaltı için monitöre çağırdı. Ancak pozisyonu izleyen Lindhout, skandal bir şekilde kararını değiştirmedi ve 'devam' kararı verdi.