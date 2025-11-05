CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe 9 isim derbiyi tattı

9 isim derbiyi tattı

Fenerbahçe’de yaz transfer döneminde kadroya katılan 10 isimden 9’u derbi atmosferini yaşadı. Bir tek kaleci Tarık Çetin forma şansı bulamadı

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 05 Kasım 2025 Çarşamba 06:50
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
9 isim derbiyi tattı

Süper Lig'in 11'inci haftasında Beşiktaş'a konuk olan Fenerbahçe'de bu sezon kadroya katılan 10 transferden 7 tanesi ilk 11'de sahaya çıktı. 2 yeni transfer ise oyuna sonradan dahil oldu. Milan Skriniar, Nelson Semedo, Edson Alvarez, Marco Asensio, Kerem Aktürkoğlu ve Dorgeles Nene gibi isimler ilk 11'de görev alırken, 66'ncı dakikada En-Nesyri'nin yerine oyuna giren Jhon Duran da ilk kez derbi atmosferini yaşadı.

BROWN DA 80'DE GÖREV ALDI

Duran üstelik ilk derbisinde attığı golle Fenerbahçe'ye Dolmabahçe'de üç puanı getiren isim oldu. Sezon başında kadroya katılan ve yedek kulübesinde derbiye başlayan Archie Brown da 80. dakikada Levent Mercan'ın yerine oyuna dahil olarak ilk derbisinde şans buldu. Sezon başında transfer edilen isimlerden sadece kaleci Tarık Çetin, Beşiktaş karşısında forma giyemedi. Yaz transfer döneminde Fenerbahçe'ye gelen 10 isimden 9'u derbiyi tattı.

F.Bahçe'de Orkun gerçeği ortaya çıktı!
G.Saray'da Ajax planı hazır!
DİĞER
Cemal Hünal: Senaryo ilk geldiğinde “Yine mi kötü adam?” dedim!
CHP’de FETÖ devri! Ali Fuat Yılmazer'in kızı Zeynep Rabia Yılmazer Aka İstanbul İl Başkan Yardımcısı oldu
Buruk: Farklı bir G.Saray var
G.Saray'dan ara transfer bombası! Bunu kimse beklemiyordu
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Buruk: Farklı bir G.Saray var Buruk: Farklı bir G.Saray var 01:33
10 kişi kalan B. Münih, PSG'yi yendi! 10 kişi kalan B. Münih, PSG'yi yendi! 01:33
Anfield'da kazanan L'pool! Anfield'da kazanan L'pool! 01:33
G.Saray'da Cuesta gelişmesi! G.Saray'da Cuesta gelişmesi! 01:33
Adalı'dan Sergen Yalçın açıklaması Adalı'dan Sergen Yalçın açıklaması 01:33
Adalı: Her şey kurgulanmıştı Adalı: Her şey kurgulanmıştı 01:33
Daha Eski
Süper Lig'de 11. haftanın VAR kayıtları açıklandı! Süper Lig'de 11. haftanın VAR kayıtları açıklandı! 01:33
Heitinga: Gol atabilmemiz için... Heitinga: Gol atabilmemiz için... 01:32
Galatasaray'ın Ajax maçı kafilesi açıklandı! Galatasaray'ın Ajax maçı kafilesi açıklandı! 01:32
Tottenham sahasında 10 kişiyle galip! Tottenham sahasında 10 kişiyle galip! 01:32
At. Madrid sahasında galip! At. Madrid sahasında galip! 01:32
Juve, Sporting ile yenişemedi! Juve, Sporting ile yenişemedi! 01:32