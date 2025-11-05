9 isim derbiyi tattı

Süper Lig'in 11'inci haftasında Beşiktaş'a konuk olan Fenerbahçe'de bu sezon kadroya katılan 10 transferden 7 tanesi ilk 11'de sahaya çıktı. 2 yeni transfer ise oyuna sonradan dahil oldu. Milan Skriniar, Nelson Semedo, Edson Alvarez, Marco Asensio, Kerem Aktürkoğlu ve Dorgeles Nene gibi isimler ilk 11'de görev alırken, 66'ncı dakikada En-Nesyri'nin yerine oyuna giren Jhon Duran da ilk kez derbi atmosferini yaşadı.

BROWN DA 80'DE GÖREV ALDI

Duran üstelik ilk derbisinde attığı golle Fenerbahçe'ye Dolmabahçe'de üç puanı getiren isim oldu. Sezon başında kadroya katılan ve yedek kulübesinde derbiye başlayan Archie Brown da 80. dakikada Levent Mercan'ın yerine oyuna dahil olarak ilk derbisinde şans buldu. Sezon başında transfer edilen isimlerden sadece kaleci Tarık Çetin, Beşiktaş karşısında forma giyemedi. Yaz transfer döneminde Fenerbahçe'ye gelen 10 isimden 9'u derbiyi tattı.