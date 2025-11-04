CANLI SKOR ANA SAYFA
Tedesco'yla zirveye

Tedesco'yla zirveye

Fenerbahçe’nin başında çıktığı 8 Süper Lig maçında da yenilgi yüzü görmeyen Tedesco, 30 yıl sonra bunu başaran ilk teknik adam olurken, istatistiklerde de takımını zirveye taşıdı

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 04 Kasım 2025 Salı 06:50
Tedesco'yla zirveye

Jose Mourinho'nun yerine takımın başına geçen Domencio Tedesco, zaman içinde kendi oyun felsefesini Fenerbahçe'ye aşılamayı başardı. Sarı-lacivertli takımın bu performansı da skorlara yansımaya başladı. Özellikle son haftalarda üst üste gelen galibiyetler, taraftarları ve camiayı mutlu ederken, Fenerbahçe, şampiyonluk yarışında da Galatasaray'ın ensesine yapıştı. Bu başarıda en büyük pay sahibi şüphesiz Domencio Tedesco... İtalyan çalıştırıcı, tüm istatistiklerde de Fenerbahçe'yi zirveye taşımayı bildi.

Fenerbahçe, Tedesco geldikten sonra Süper Lig'de; maç başına en fazla gol atan takım, en fazla topa sahip olan takım, en fazla isabetli pas yapan, en fazla şut atan, en fazla isabetli şut kaydeden, en fazla rakip ceza sahasında topla buluşan, en fazla halfback isabetli pas yapan ve en fazla önde top kazanan takım oldu. Ayrıca Domenico Tedesco, Carlos Alberto Perreira'dan (1995) bu yana Fenerbahçe'nin başında çıktığı ilk 8 Süper Lig maçında yenilgi yüzü görmeyen ilk teknik adam olmayı başardı.

İlk kez ilk yarıda 2 gol

Fenerbahçe, bu sezon Süper Lig'de oynadığı maçlarda ilk kez ilk yarıda kalesinde 2 gol gördü. Beşiktaş derbisine kadar sadece Alanyaspor'dan 2 gol yiyen sarı-lacivertliler, bu gollerin bir tanesini ilk devrede bir tanesini ise ikinci devrede kalesinde görmüştü.

Sergen Yalçın'a derbi sonrası sert eleştiri: "Gönlü yoksa tribünden izlesin"
Başkan Erdoğan'dan Terörsüz Türkiye mesajı: Kazanan 86 milyon olacak
Osimhen: Hayatımda böyle sevilmedim
F.Bahçe'de Ederson'a milli davet!
SON DAKİKA
