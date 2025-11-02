CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'de ilklerin derbisi!

Yeni sezon öncesinde iddialı bir kadro kuran Fenerbahçe’de 7 futbolcu, Beşiktaş maçı ile birlikte Türkiye’deki ilk derbi heyecanını yaşayacak. Ayrıca Kerem Aktürkoğlu da çubuklu forma altında bu deneyimi tadacak. İşte detaylar... | Son dakika FB spor haberleri

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 02 Kasım 2025 Pazar 06:50
Bu sezon hem Süper Lig'de hem de Avrupa'da gidebildiği yere kadar gitmek isteyen F.Bahçe, Beşiktaş karşısında mutlak 3 puana kenetlenmiş durumda. Zirve yarışında yara almak istemeyen sarı-lacivertlilerde derbi heyecanını ilk kez yaşayacak isimler dikkat çekiyor. Brezilyalı kaleci Ederson ile birlikte Nelson Semedo, Edson Alvarez, Marco Asensio, Avrupa'nın önemli takımlarında birçok kez büyük maçta görev alırken, Türkiye'de ilk kez bir derbide forma giyecek. Archie Brown, Dorgeles Nene Jhon Duran da şans bulmaları halinde Türkiye'deki ilk derbilerine çıkacak. Derbi havasını iyi bilen isimlerden Kerem Aktürkoğlu da farklı bir heyecan yaşayacak. Milli futbolcu, G.Saray formasıyla Beşiktaş'a karşı sahaya çıkarken, sarı-lacivertli formayla ilk kez bu deneyimi yaşayacak. Bu 8 futbolcudan en az 7'sinin sahaya ilk 11'de çıkması beklenirken Jhon Duran'ın ise ikinci devrede oyunun gidişine göre süre alması bekleniyor.

SON DAKİKA
