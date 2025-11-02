Fenerbahçe'de Domenico Tedesco'dan flaş karar! Beşiktaş derbisinde...

Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, takımını kısa sürede bambaşka bir kimliğe büründürdü. İtalyan çalıştırıcı, topa sahip olma yerine rakibi hataya zorlayan yıkıcı bir oyun planı ile dikkat çekiyor. Kazanılan Stuttgart ve Gaziantep FK maçları bu sistemin en net örnekleri oldu. Stuttgart karşısında sadece %35 topa sahip olan Fenerbahçe, Gaziantep FK maçında bu oranı %42'ye yükseltti. Pas sayılarında da benzer tablo vardı: Stuttgart karşısında 179 pas yapan Sarı-Lacivertliler, Gaziantep FK deplasmanında 226 pas ile oynadı. Fenerbahçe, önde baskı ile rakibe oyun kurma fırsatı tanımıyor, ardından yapılan hataları hızlı geçiş hücumları ile cezalandırıyor. Bu strateji, özellikle takımın ofansif yıldızlarının açık alandaki etkinliğini artırmış durumda.

Takvim'in haberine göre İtalyan teknik adamın, bugün Beşiktaş'ı önde baskıyla hataya zorlayıp, geçiş oyunlarıyla sonuca gitmeyi hedeflediği kulislerde konuşuluyor. Fenerbahçe'nin son 2 maçta sergilediği bu "az topla, çok etki" anlayışı, Tedesco döneminin en dikkat çekici taktik imzası olarak öne çıkıyor.