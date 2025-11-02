CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'de Domenico Tedesco'dan flaş karar! Beşiktaş derbisinde...

Fenerbahçe'de Domenico Tedesco'dan flaş karar! Beşiktaş derbisinde...

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında dev derbide Beşiktaş ile karşı karşıya gelecek. Bu kritik mücadele öncesi sarı-lacivertlilerde Teknik Direktör Domenico Tedesco planını yaptı. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 02 Kasım 2025 Pazar 06:50
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Fenerbahçe'de Domenico Tedesco'dan flaş karar! Beşiktaş derbisinde...

Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, takımını kısa sürede bambaşka bir kimliğe büründürdü. İtalyan çalıştırıcı, topa sahip olma yerine rakibi hataya zorlayan yıkıcı bir oyun planı ile dikkat çekiyor. Kazanılan Stuttgart ve Gaziantep FK maçları bu sistemin en net örnekleri oldu. Stuttgart karşısında sadece %35 topa sahip olan Fenerbahçe, Gaziantep FK maçında bu oranı %42'ye yükseltti. Pas sayılarında da benzer tablo vardı: Stuttgart karşısında 179 pas yapan Sarı-Lacivertliler, Gaziantep FK deplasmanında 226 pas ile oynadı. Fenerbahçe, önde baskı ile rakibe oyun kurma fırsatı tanımıyor, ardından yapılan hataları hızlı geçiş hücumları ile cezalandırıyor. Bu strateji, özellikle takımın ofansif yıldızlarının açık alandaki etkinliğini artırmış durumda.

Takvim'in haberine göre İtalyan teknik adamın, bugün Beşiktaş'ı önde baskıyla hataya zorlayıp, geçiş oyunlarıyla sonuca gitmeyi hedeflediği kulislerde konuşuluyor. Fenerbahçe'nin son 2 maçta sergilediği bu "az topla, çok etki" anlayışı, Tedesco döneminin en dikkat çekici taktik imzası olarak öne çıkıyor.

F.Bahçe'de flaş ayrılık gelişmesi! Teklifleri değerlendirmeye aldı
Dolmabahçe'de kritik derbi!
DİĞER
Kuruluş Orhan’ın Orhan Bey’i Mert Yazıcıoğlu’ndan Filistin mesajı: Savaş suçu işleniyor!
İmamoğlu ekibinde istihbarat savaşı! Murat Ongun'un telefonuna casus yazılım yüklendi: Tüm oklar Necati Özkan'ı gösterdi
F.Bahçe'de ilklerin derbisi!
Zirvede golsüz eşitlik!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
R. Madrid durdurulamıyor! R. Madrid durdurulamıyor! 00:59
Liverpool 4 hafta sonra kazandı! Liverpool 4 hafta sonra kazandı! 00:59
Mertens’ten duygulandıran itiraf! Mertens’ten duygulandıran itiraf! 00:58
Juve deplasmanda galip! Juve deplasmanda galip! 00:58
R. Madrid durdurulamıyor! R. Madrid durdurulamıyor! 00:58
Arda neden oyundan alındı? İşte sebebi Arda neden oyundan alındı? İşte sebebi 00:58
Daha Eski
Liverpool 4 hafta sonra kazandı! Liverpool 4 hafta sonra kazandı! 00:56
Barış Alper RAMS Park’ta ıslıklandı! Barış Alper RAMS Park’ta ıslıklandı! 00:32
Dev derbi öncesi silahlı çatışma! Dev derbi öncesi silahlı çatışma! 00:32
F.Bahçe'de flaş ayrılık gelişmesi! Teklifleri değerlendirmeye aldı F.Bahçe'de flaş ayrılık gelişmesi! Teklifleri değerlendirmeye aldı 00:32
İşte Süper Lig'de güncel puan durumu! İşte Süper Lig'de güncel puan durumu! 00:32
Buruk'tan hakem tepkisi! Buruk'tan hakem tepkisi! 00:32