Duran yedek başlayacak

Uzun süren sakatlığı sonrası Stuttgart maçının son dakikalarında forma şansı bulan Jhon Duran, Gaziantep FK mücadelesinde ise yedek kulübesinde kalmıştı. Kolombiyalı oyuncu, Beşiktaş derbisine de kulübede başlayacak.
Uzunsüren sakatlığı sonrası Stuttgart maçının son dakikalarında forma şansı bulan Jhon Duran, Gaziantep FK mücadelesinde ise yedek kulübesinde kalmıştı. Kolombiyalı oyuncu, Beşiktaş derbisine de kulübede başlayacak. Tedesco'nun maçın gidişatına göre Duran'ı sahaya sürebileceği belirtildi.