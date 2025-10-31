CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe Duran yedek başlayacak

Duran yedek başlayacak

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 31 Ekim 2025 Cuma 06:50
Duran yedek başlayacak
Uzun süren sakatlığı sonrası Stuttgart maçının son dakikalarında forma şansı bulan Jhon Duran, Gaziantep FK mücadelesinde ise yedek kulübesinde kalmıştı. Kolombiyalı oyuncu, Beşiktaş derbisine de kulübede başlayacak. Tedesco'nun maçın gidişatına göre Duran'ı sahaya sürebileceği belirtildi.
