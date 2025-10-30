CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe Beko'nun Maccabi Rapyd ve Hapoel IBI maçları Almanya'da oynanacak

Fenerbahçe Beko'nun Maccabi Rapyd ve Hapoel IBI maçları Almanya'da oynanacak

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı'nın Avrupa Ligi'nde ev sahibi olarak İsrail temsilcileri Maccabi Rapyd ve Hapoel IBI ile yapacağı karşılaşmalar, Almanya'da yapılacak.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 30 Ekim 2025 Perşembe 22:36
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Fenerbahçe Beko'nun Maccabi Rapyd ve Hapoel IBI maçları Almanya'da oynanacak

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı'nın Avrupa Ligi'nde ev sahibi olarak İsrail temsilcileri Maccabi Rapyd ve Hapoel IBI ile yapacağı karşılaşmalar, Almanya'da yapılacak.

Sarı-lacivertli kulübün açıklamasına göre 11 Kasım Salı günü Maccabi Rapyd, 13 Kasım Perşembe günü ise Hapoel IBI ile Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynaması gereken Avrupa Ligi 10. ve 11. hafta müsabakaları, güvenlik tedbirleri dolayısıyla farklı ülkede, taraftarların katılımına açık oynanacak.

Tedbir odaklı karar doğrultusunda, Fenerbahçe Kulübü ve Avrupa Ligi yetkililerince yapılan araştırma ve görüşmeler neticesinde müsabakalara, yerel otoriteler tarafından bu müsabakaların oynanmasına izin verilen, ilgili tarihte uygunluğu bulunan ve Avrupa Ligi müsabaka kriterlerini karşılayabilen Almanya'nın Münih şehrindeki SAP Garden'ın ev sahipliği yapmasına karar verildi.

Müsabakaların başlama saati, bilet satışı ve kombine sahiplerinin bu karşılaşmanın Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanamayacak olması dolayısıyla yaşayacakları mağduriyetin giderilmesiyle ilgili bilgilendirmeler resmi internet sitesinden duyurulacak.

REKLAM - D&R
Adalı'dan bahis açıklaması!
DİĞER
Aşk ve Gözyaşı yeniden izlemek isteyenler için yarın akşam atv'de...
Başkan Erdoğan DEM Heyeti'ni Külliye'de kabul etti! PKK'nın çekilme kararı ve atılacak adımlar masada: Komisyon İmralı'ya gidecek mi?
Adalı'dan Sergen Yalçın açıklaması!
En-Nesyri Süper Lig'in zirvesinde!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Adalı'dan bahis açıklaması! Adalı'dan bahis açıklaması! 23:18
Adalı'dan Sergen Yalçın açıklaması! Adalı'dan Sergen Yalçın açıklaması! 22:57
Adalı konuşuyor | CANLI Adalı konuşuyor | CANLI 22:41
Karar çıktı! F.Bahçe ve İsrail takımları... Karar çıktı! F.Bahçe ve İsrail takımları... 22:36
Real Madrid-F.Bahçe Beko | CANLI Real Madrid-F.Bahçe Beko | CANLI 21:28
Sörloth transferinde F.Bahçe'ye rakip çıktı! Sörloth transferinde F.Bahçe'ye rakip çıktı! 16:47
Daha Eski
Başkan Erdoğan'dan bahis soruşturmasıyla ilgili ilk açıklama! Başkan Erdoğan'dan bahis soruşturmasıyla ilgili ilk açıklama! 17:00
Tur bileti Gaziantep FK'nın! Tur bileti Gaziantep FK'nın! 17:44
F.Bahçe'de ilk ayrılık gerçekleşiyor! Aboubakar... F.Bahçe'de ilk ayrılık gerçekleşiyor! Aboubakar... 18:02
Fırtına'da derbi mesaisi sürüyor Fırtına'da derbi mesaisi sürüyor 18:02
Arda Güler'e büyük onur! Arda Güler'e büyük onur! 19:17
Trabzonspor transferi açıkladı Trabzonspor transferi açıkladı 19:19