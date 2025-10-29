Real Betis'ten Amrabat atağı! Fenerbahçe'ye yapacakları transfer teklifi ortaya çıktı

Fenerbahçe'nin sezon başında Real Betis'e kiralık olarak gönderdiği Sofyan Amrabat hakkında önemli bir gelişme yaşandı. İspanyol ekibinin Faslı futbolcuyu bonservisiyle almak istediği öğrenilirken sarı-lacivertlilere yapacakları teklif ise belli oldu. İşte detaylar... (FB SPOR HABERİ)
Fenerbahçe HaberleriGiriş Tarihi: 29 Ekim 2025 Çarşamba 06:50Güncelleme Tarihi: 29 Ekim 2025 Çarşamba 09:23
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Gaziantep FK'yı deplasmanda 4-0 mağlup etti. Sarı-lacivertli ekip bu karşılaşmayla birlikte puanını 22'ye yükselterek zirveyi takibini sürdürdü.
Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golleri 5'inci ve 21'inci dakikalarda Youssef En-Nesyri ile 81'inci ve 88'inci dakikalarda Anderson Talisca kaydetti. Gaziantep FK'da Myenty Abena, 86. dakikada kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.
Öte yandan Fenerbahçe'de sezon başında kiralık olarak takımdan ayrılan isimlerden Sofyan Amrabat hakkında dikkat çeken gelişmeler yaşanıyor. Real Betis'e kiralık olarak katılan Faslı futbolcunun burada sergilediği performansla göze girdiği öğrenildi.
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.