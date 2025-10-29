CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe Real Betis'ten Amrabat atağı! Fenerbahçe'ye yapacakları transfer teklifi ortaya çıktı

Real Betis'ten Amrabat atağı! Fenerbahçe'ye yapacakları transfer teklifi ortaya çıktı

Fenerbahçe'nin sezon başında Real Betis'e kiralık olarak gönderdiği Sofyan Amrabat hakkında önemli bir gelişme yaşandı. İspanyol ekibinin Faslı futbolcuyu bonservisiyle almak istediği öğrenilirken sarı-lacivertlilere yapacakları teklif ise belli oldu. İşte detaylar... (FB SPOR HABERİ)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 29 Ekim 2025 Çarşamba 06:50 Güncelleme Tarihi: 29 Ekim 2025 Çarşamba 09:23
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Real Betis'ten Amrabat atağı! Fenerbahçe'ye yapacakları transfer teklifi ortaya çıktı

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Gaziantep FK'yı deplasmanda 4-0 mağlup etti. Sarı-lacivertli ekip bu karşılaşmayla birlikte puanını 22'ye yükselterek zirveyi takibini sürdürdü.

Real Betis'ten Amrabat atağı! Fenerbahçe'ye yapacakları transfer teklifi ortaya çıktı

Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golleri 5'inci ve 21'inci dakikalarda Youssef En-Nesyri ile 81'inci ve 88'inci dakikalarda Anderson Talisca kaydetti. Gaziantep FK'da Myenty Abena, 86. dakikada kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

Real Betis'ten Amrabat atağı! Fenerbahçe'ye yapacakları transfer teklifi ortaya çıktı

Öte yandan Fenerbahçe'de sezon başında kiralık olarak takımdan ayrılan isimlerden Sofyan Amrabat hakkında dikkat çeken gelişmeler yaşanıyor. Real Betis'e kiralık olarak katılan Faslı futbolcunun burada sergilediği performansla göze girdiği öğrenildi.

SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Kahta 02 Spor-Kasımpaşa maçı detayları! Kahta 02 Spor-Kasımpaşa maçı detayları! 09:15
Spor camiasından 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajları Spor camiasından 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajları 09:10
Isparta 32 Spor-Beyoğlu Yeni Çarşı Spor maçı ne zaman? Isparta 32 Spor-Beyoğlu Yeni Çarşı Spor maçı ne zaman? 08:58
"Herkesin aklında 'Mourinho virüsü geri döner mi?' sorusu vardı" "Herkesin aklında 'Mourinho virüsü geri döner mi?' sorusu vardı" 00:40
Üründül'den Tedesco'ya flaş eleştiri! Üründül'den Tedesco'ya flaş eleştiri! 00:40
Çakar'dan flaş Karaoğlan yorumu! "İyi hakem ama..." Çakar'dan flaş Karaoğlan yorumu! "İyi hakem ama..." 00:40
Daha Eski
Anadolu Efes Fransa'da kazandı! Anadolu Efes Fransa'da kazandı! 01:07
F.Bahçe Beko deplasmanda kaybetti! F.Bahçe Beko deplasmanda kaybetti! 01:08
Bugün hangi maçlar var 29 Ekim Çarşamba? Bugün hangi maçlar var 29 Ekim Çarşamba? 07:48
Kayserispor üst tura yükseldi! Kayserispor üst tura yükseldi! 00:36
Bahis oynadığı tespit edilen hakemler açıklandı! Bahis oynadığı tespit edilen hakemler açıklandı! 00:36
G.Saraylı 4 yıldız gözlem altında! Özel olarak görevlendirildiler G.Saraylı 4 yıldız gözlem altında! Özel olarak görevlendirildiler 00:36