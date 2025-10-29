Real Betis'ten Amrabat atağı! Fenerbahçe'ye yapacakları transfer teklifi ortaya çıktı

Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Gaziantep FK'yı deplasmanda 4-0 mağlup etti. Sarı-lacivertli ekip bu karşılaşmayla birlikte puanını 22'ye yükselterek zirveyi takibini sürdürdü.