CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe Kerem Aktürkoğlu'ndan Fenerbahçe'ye 44 milyonluk gelir!

Kerem Aktürkoğlu'ndan Fenerbahçe'ye 44 milyonluk gelir!

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin 3. hafta maçında sahasında Alman ekibi Stuttgart'ı 1-0'lık skorla mağlup etti. Bu karşılaşmaya Kerem Aktürkoğlu damga vurdu. Yıldız futbolcu penaltıdan kaydettiği gol ile takımına galibiyeti getiren isim olurken futbolcuyla ilgili o flaş gerçek gün yüzüne çıktı. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 24 Ekim 2025 Cuma 09:56
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Kerem Aktürkoğlu'ndan Fenerbahçe'ye 44 milyonluk gelir!

Temsilcimiz Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin 3. hafta maçında sahasında Alman ekibi Stuttgart'ı konuk etti. Kanarya bu kritik mücadeleden 1-0'lık skorla galip ayrıldı.

Kerem Aktürkoğlu'ndan Fenerbahçe'ye 44 milyonluk gelir!

Sarı-lacivertlilere galibiyeti getiren golü 34. dakikada penaltıdan Kerem Aktürkoğlu kaydetti. Yıldız isim gerek oynadığı futbol gerek gösterdiği başarılı performans nedeniyle sarı-lacivertli taraftarlardan büyük alkış aldı.

Kerem Aktürkoğlu'ndan Fenerbahçe'ye 44 milyonluk gelir!

Nice karşısında UEFA Avrupa Ligi'nde 2 gol birden atmayı başaran Kerem, bu kulvarda sarı-lacivertli formayla 3 maç sonunda gol sayısını 3'e çıkardı. Kerem, UEFA Avrupa Ligi'nde takımının kaydettiği 4 golün 3'üne imza attı.

Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Kerem Aktürkoğlu'ndan Fenerbahçe'ye 44 milyonluk gelir!

Karşılaşmanın ardından yıldız isimle ilgili o flaş gerçek gün yüzüne çıktı. Sabah'ın derlediği habere göre; UEFA Avrupa Ligi'nde galibiyetlere 450 bin Euro prim veriyor. Fenerbahçe'yi Nice ve Stuttgart karşılaşmalarında golleriyle zafere taşıyan Kerem Aktürkoğlu takımına 900 bin Euro yani yaklaşık 44 milyon TL kazandırdı.

Kerem Aktürkoğlu'ndan Fenerbahçe'ye 44 milyonluk gelir!

Stuttgart ağlarını havalandıran Kerem Aktürkoğlu, Mehmet Topal'dan (2 maç; Şubat-Mart 2016) bu yana Fenerbahçe formasıyla üst üste iki Avrupa Ligi karşılaşmasında gol atan ilk futbolcu olmayı da başardı.

Yazarlardan maç sonrası dikkat çeken sözler!
REKLAM - İdefix
DİĞER
Kerem Kupacı'dan Hayat Bilgisi ve sektör itirafları: Oyunculuk sanatının gerilediğini düşünüyorum!
CHP'de gözler şaibeli kurultay davasında! Hangi senaryolar masada? Bölünme kaçınılmaz
Osimhen'in arkadaşı geliyor!
Kehlet'e sert sözler! "Saç baş yoldurdu"
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Kehlet'e sert sözler! "Saç baş yoldurdu" Kehlet'e sert sözler! "Saç baş yoldurdu" 09:17
G.Saray'da Barış Alper'e psikolojik destek! G.Saray'da Barış Alper'e psikolojik destek! 09:08
Yazarlardan maç sonrası dikkat çeken sözler! Yazarlardan maç sonrası dikkat çeken sözler! 08:26
Bugünkü maçlar 24 Ekim Cuma | Bugün kimin maçı var? Bugünkü maçlar 24 Ekim Cuma | Bugün kimin maçı var? 07:49
Berke Özer yine penaltı kurtardı! Berke Özer yine penaltı kurtardı! 00:56
Berke Özer yine penaltı kurtardı! Berke Özer yine penaltı kurtardı! 00:56
Daha Eski
Fenerbahçe Kadıköy'de Kerem'le kazandı! Fenerbahçe Kadıköy'de Kerem'le kazandı! 00:41
F.Bahçe'nin zaferi Almanya'da manşetlerde! F.Bahçe'nin zaferi Almanya'da manşetlerde! 00:41
F.Bahçe'de yaprak dökümü! 4 oyuncu... F.Bahçe'de yaprak dökümü! 4 oyuncu... 00:41
Avrupa'da Türk haftası! İşte UEFA sıralaması Avrupa'da Türk haftası! İşte UEFA sıralaması 00:41
İşte Avrupa Ligi puan durumu! İşte Avrupa Ligi puan durumu! 00:40
F.Bahçe'den Stuttgart'a: Tschüss! F.Bahçe'den Stuttgart'a: Tschüss! 00:40