Archie Brown: Sürekli oynamak istiyorum

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi’nin 3. haftasında sahasında ağırladığı Bundesliga ekibi Stuttgart'ı 1-0 mağlup etti. Mücadelenin ardından Archie Brown açıklamalarda bulundu. İşte Brown'ın açıklamaları...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 23 Ekim 2025 Perşembe 22:16
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin 3. haftasında sahasında konuk ettiği Bundesliga temsilcisi Stuttgart'ı 1-0 mağlup etti. Zorlu karşılaşmanın ardından Fenerbahçeli futbolcu Archie Brown, mücadeleye ilişkin değerlendirmelerde bulundu. İşte Brown'ın maç sonu açıklamaları…

"SÜREKLİ OYNAMAK İSTİYORUM"

"Öncelikle Tanrı'ya şükürler olsun. Hayat bu, her zaman hazır olmalısınız. Ben sürekli oynamak isteyen birisiyim. Her zaman takıma yardımcı olmak için hazırım. Herkes maçı hak etti. Takım arkadaşlarım, taraftarımız herkes hak etti. Genel olarak iyi bir iş çıkardık. Yüksek bir özgüvenle bir sonraki maça çıkacağız."

"TARAFTARIMIZ HARİKAYDI"

"Çok önemli bir galibiyet aldık. Taraftarımız harikaydı. Onların desteklerini her maçta hissediyoruz. Bize çok büyük destek oluyorlar. Onlara haklarını teslim etmek gerekiyor. İnanılmazlardı bugün."

SON DAKİKA
