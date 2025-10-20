Samba zamanı

Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Süper Lig'de milli ara dönüşünü Fatih Karagümrük, galibiyetiyle açan Fenerbahçe, Brezilyalı yıldızı Talisca'yla gol perdesini açtı. Faslı santrforu En-Nesyri'nin yerine forvette başlayan Talisca, maça baskılı başlayan takımında Karagümrük kilidini açan isim oldu. 21'de Nene'nin ceza sahasında yerde kalması sonucunda kazanılan penaltıda topun başına geçen sambacı, topu ve kaleciyi ayrı köşelere göndererek, sarı lacivertlileri öne geçirdi.

KEREM'DEN PENALTI DESTEĞİ

Talisca'nın penaltısı öncesinde dikkat çeken anlar yaşandı. Taraftarların bir kısmı penaltıyı kullanmaması için ıslıkladı. Bu anlarda Kerem devreye girdi. Taraftarları sakinleştirip arkadaşına destek oldu. Bu sezon 13. maçında 4. kez ağları sarsan 31 yaşındaki sambacı, 2 golü penaltıdan kaydetti. Kocaeli, Antalya ve K.Gümrük galibiyetlerinde ağları havalandırdı. Talisca, 64'te yerini En-Nesyri'ye bıraktı.

RETO ZIEGLER TRİBÜNDE

Sarı lacivertli formayı 2011-2012 ve 2013 yıllarında giyen Reto Ziegler dünkü 90 dakikayı tribünde seyretti. Geçtiğimiz hafta futbol kariyerini noktaladığını duyuran Ziegler, ailesiyle beraber İstanbul'a geldi, İsviçreli futbolcu Fenerbahçe-Karagümrük maçını takip etti.

LEVENT İLK KEZ 11'DE

Fenerbahçe'nin Fatih Karagümrük'ten transfer ettiği sol bek Levent Mercan, bu sezon ilk kez bir resmi maçta ilk 11'de sahaya çıktı. Avrupa listesinde yer almayan 24 yaşındaki futbolcu, eski takımına karşı sergilediği performansla taraftarlarından alkış aldı.

VAR'DAN PENALTI GELDİ

Sarı lacivertliler, 19'da Nene'nin Karagümrük ceza sahası içinde yerde kalmasıyla penaltı bekledi. VAR incelemesi sonrası Ali Şansalan, penaltı kararını verdi. Talisca, penaltıyı gole çevirerek 1-0'ı ilan etti.