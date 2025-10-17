HaberlerFenerbahçe TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den devre arası operasyonu! İşte Tedesco'nun istediği orta saha
TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den devre arası operasyonu! İşte Tedesco'nun istediği orta saha
Ara transfer dönemi için şimdiden kolları sıvayan Fenerbahçe yönetimi, Domenico Tedesco'nun raporu doğrultusunda hareket ediyor. Sarı lacivertliler, devre arasında kadrosunu güçlendirmek için İtalyan hocanın istediği Hırvat orta saha için transfer görüşmelerine başlayacak. İşte detaylar... | FENERBAHÇE HABERLERİ