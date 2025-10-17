CANLI SKOR ANA SAYFA
TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den devre arası operasyonu! İşte Tedesco'nun istediği orta saha

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den devre arası operasyonu! İşte Tedesco'nun istediği orta saha

Ara transfer dönemi için şimdiden kolları sıvayan Fenerbahçe yönetimi, Domenico Tedesco'nun raporu doğrultusunda hareket ediyor. Sarı lacivertliler, devre arasında kadrosunu güçlendirmek için İtalyan hocanın istediği Hırvat orta saha için transfer görüşmelerine başlayacak. İşte detaylar... | FENERBAHÇE HABERLERİ

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 17 Ekim 2025 Cuma 06:50
TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den devre arası operasyonu! İşte Tedesco'nun istediği orta saha

Ara transfer dönemi için düğmeye basan sarı lacivertli yönetim, Domenico Tedesco'nun raporu doğrultusunda hareket edecek.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den devre arası operasyonu! İşte Tedesco'nun istediği orta saha

Orta saha rotasyonunu genişletmek isteyen İtalyan çalıştırıcının kadrosunda görmek istediği isim ortaya çıktı.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den devre arası operasyonu! İşte Tedesco'nun istediği orta saha

Sarı-lacivertliler, orta saha transferinde Luka Sucic'i listesine aldı.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den devre arası operasyonu! İşte Tedesco'nun istediği orta saha

Domenico Tedesco'nun Avusturya'dan tanıdığı 23 yaşındaki Hırvat yıldız için kulübü Sociedad ile görüşmeler başlayacak.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den devre arası operasyonu! İşte Tedesco'nun istediği orta saha

Hırvat oyuncu bu sezon Real Sociedad formasıyla 4 karşılaşmada görev aldı. Piyasa değeri 12 milyon Euro olan Luka Sucic'in kulübüyle 2029 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

