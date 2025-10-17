Fenerbahçe'de Niko Jankovic transferi neden iptal oldu?

Yaz döneminde Fenerbahçe'nin listesinin üst sıralarında yer alan Niko Jankovic'in son anda iptal olan transferi ile ilgili açıklama geldi. Hırvat oyuncunun imzadan dönen anlaşması ile ilgili açıklama, Rijeka'nın sportif direktörü Darko Raic'ten geldi. Milliyet'te yer alan habere göre Raic, 24 yaşındaki 10 numara için sarı lacivertliler ile her konuda anlaştıklarını ve transferin gerçekleşmesine kesin gözüyle baktıklarını aktardı. Sportif direktörün açıklamalarına göre Niko, takım arkadaşlarına bile veda etmişti ancak Mourinho'nun görevine son verilince transfer son anda iptal edildi. Hırvat basınına göre Fenerbahçe, Jankovic için Rijeka'ya 5.6 milyon euro ve sonraki satıştan yüzde 10 pay verecekti.