Ziraat Türkiye Kupası
Fenerbahçe'de Niko Jankovic transferi neden iptal oldu?

Fenerbahçe'de Niko Jankovic transferi neden iptal oldu?

Fenerbahçe'nin yaz döneminde anlaşma sağladığı Niko Jankovic'in imzaya kalan transferinin iptal olma nedeni ortaya çıktı. İşte Hırvat ekibinden gelen o açıklama... | Son dakika FB spor haberleri

Giriş Tarihi: 17 Ekim 2025 Cuma 10:43
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Fenerbahçe'de Niko Jankovic transferi neden iptal oldu?

Yaz döneminde Fenerbahçe'nin listesinin üst sıralarında yer alan Niko Jankovic'in son anda iptal olan transferi ile ilgili açıklama geldi.

Fenerbahçe'de Niko Jankovic transferi neden iptal oldu?

Hırvat oyuncunun imzadan dönen anlaşması ile ilgili açıklama, Rijeka'nın sportif direktörü Darko Raic'ten geldi.

Fenerbahçe'de Niko Jankovic transferi neden iptal oldu?

Milliyet'te yer alan habere göre Raic, 24 yaşındaki 10 numara için sarı lacivertliler ile her konuda anlaştıklarını ve transferin gerçekleşmesine kesin gözüyle baktıklarını aktardı.

Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Fenerbahçe'de Niko Jankovic transferi neden iptal oldu?

Sportif direktörün açıklamalarına göre Niko, takım arkadaşlarına bile veda etmişti ancak Mourinho'nun görevine son verilince transfer son anda iptal edildi.

Fenerbahçe'de Niko Jankovic transferi neden iptal oldu?

Hırvat basınına göre Fenerbahçe, Jankovic için Rijeka'ya 5.6 milyon euro ve sonraki satıştan yüzde 10 pay verecekti.

Tedesco 11'den çekti! Premier Lig'e geri dönüyor
Napoli'den G.Saray'a bir transfer daha!
Çocuklarımızı zehirleyen Netflix’i boykot edelim
CANLI ANLATIM | Can Holding soruşturmasında yeni dalga! 35 şüpheliye gözaltı kararı: Aralarında Kenan Tekdağ da var
Şahika Ercümen Gazze için daldı dünya rekoru kırdı
G.Saray'dan 100 milyon euro'luk imza!
