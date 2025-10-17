Fenerbahçe'de Niko Jankovic transferi neden iptal oldu?

Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Yaz döneminde Fenerbahçe'nin listesinin üst sıralarında yer alan Niko Jankovic'in son anda iptal olan transferi ile ilgili açıklama geldi.

Hırvat oyuncunun imzadan dönen anlaşması ile ilgili açıklama, Rijeka'nın sportif direktörü Darko Raic'ten geldi.