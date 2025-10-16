Fenerbahçe'den tarihe geçecek transfer! Bir ilke imza atacak
Son dakika Fenerbahçe haberleri: Orta saha arayışlarını sürdüren Fenerbahçe ile ilgili sürpriz bir iddia ortaya atıldı. Sarı-lacivertlilerin kariyerini Serie A'da sürdüren ABD'li yıldızla ilgilendiği öne sürüldü. İşte detaylar... (FB spor haberi)
Juventus forması giyen ABD'li orta saha Weston McKennie'nin adı, sezon sonu yaklaşırken birçok kulüple anılmaya başladı. 27 yaşındaki oyuncunun İtalyan ekibiyle olan sözleşmesi Haziran 2026'da sona erecek ve teknik direktör Igor Tudor'un planlarında artık ilk tercih olarak görülmüyor.
Fransız basınından Vivons Foot'a göre deneyimli orta saha oyuncusuyla MLS ekiplerinin yanı sıra Avrupa'dan da ilgilenen kulüpler bulunuyor. Bu takımlar arasında Fenerbahçe ve Olympique Marsilya'nın da yer aldığı öne sürülüyor. Özellikle iki kulübün de orta sahada çok yönlü bir isme ihtiyaç duyması, McKennie'yi cazip bir seçenek haline getiriyor.
Weston McKennie, kariyeri boyunca merkez orta saha, ön libero ve sağ kanat dahil olmak üzere birçok farklı pozisyonda görev yaptı.
Amerikalı futbolcu, teknik direktör Domenico Tedesco için de tanıdık bir isim. İkili, Schalke 04 döneminde birlikte çalışmış, Tedesco oyuncuya A takımda ilk şans veren isim olmuştu. Oyuncunun Tedesco'yla olan bu ilişkisi Fenerbahçe'nin olası transfer sürecinde önemli bir avantaj yaratabilir.
Henüz resmi bir girişim olmasa da sarı-lacivertlilerin oyuncunun durumunu yakından takip ettiği ifade ediliyor. Transfer görüşmelerinin sezon sonuna doğru netleşmesi bekleniyor.
GELİRSE TARİHE GEÇECEK
Weston McKennie, Fenerbahçe'ye transfer olması halinde sarı-lacivertli kulübe gelen ilk ABD'li futbolcu olarak tarihe geçecek.
