Jorge Jesus'tan Fenerbahçelileri kızdıracak Jose Mourinho sözleri!

Son dakika Fenerbahçe haberleri: 2022/23 sezonunda Fenerbahçe'yi çalıştıran ve şu an Suudi Arabistan ekibi Al Nassr'ın başında bulunan teknik direktör Jorge Jesus, dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Jesus, Jose Mourinho'nun Fenerbahçe'nin ayrılarak Benfica'nın başına geçmesiyle ilgili de konuştu. İşte o sözler... (fotomac.com.tr/DIŞ HABERLER)
Deneyimli teknik adamın Benfica'nın yeni teknik direktörü olmasıyla ilgili bir yorum da sarı-lacivertlilerin eski teknik direktörü Jorge Jesus'tan geldi.
"FENERBAHÇE'DEN AYRILARAK BENFICA'YA GİTMESİ DAHA İYİ OLDU"
Portekiz basınına konuşan Jesus, konuyla ilgili "Benfica, Avrupa'nın en büyük kulüplerinden biri. O (Jose Mourinho) Fenerbahçe'yi çalıştırıyordu, ben de oradaydım ve bu değişikliğin daha iyi olduğunu düşünüyorum." ifadelerini kullandı.