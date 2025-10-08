CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Jorge Jesus'tan Fenerbahçelileri kızdıracak Jose Mourinho sözleri!

Jorge Jesus'tan Fenerbahçelileri kızdıracak Jose Mourinho sözleri!

Son dakika Fenerbahçe haberleri: 2022/23 sezonunda Fenerbahçe'yi çalıştıran ve şu an Suudi Arabistan ekibi Al Nassr'ın başında bulunan teknik direktör Jorge Jesus, dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Jesus, Jose Mourinho'nun Fenerbahçe'nin ayrılarak Benfica'nın başına geçmesiyle ilgili de konuştu. İşte o sözler... (fotomac.com.tr/DIŞ HABERLER)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 08 Ekim 2025 Çarşamba 13:21
Jorge Jesus'tan Fenerbahçelileri kızdıracak Jose Mourinho sözleri!

Fenerbahçe, geçtiğimiz sezon başında göreve getirdiği Jose Mourinho ile ağustos ayının sonunda yollarını ayırdı.

Jorge Jesus'tan Fenerbahçelileri kızdıracak Jose Mourinho sözleri!

Portekizli çalıştırıcı, sarı-lacivertli takımdan ayrılması sonrası Benfica'nın başına geçti.

Jorge Jesus'tan Fenerbahçelileri kızdıracak Jose Mourinho sözleri!

Mourinho'nun Fenerbahçe'den ayrılarak Benfica'ya gitmesi dünya çapında gündem olmuştu.

Jorge Jesus'tan Fenerbahçelileri kızdıracak Jose Mourinho sözleri!

Deneyimli teknik adamın Benfica'nın yeni teknik direktörü olmasıyla ilgili bir yorum da sarı-lacivertlilerin eski teknik direktörü Jorge Jesus'tan geldi.

Jorge Jesus'tan Fenerbahçelileri kızdıracak Jose Mourinho sözleri!

"FENERBAHÇE'DEN AYRILARAK BENFICA'YA GİTMESİ DAHA İYİ OLDU"

Portekiz basınına konuşan Jesus, konuyla ilgili "Benfica, Avrupa'nın en büyük kulüplerinden biri. O (Jose Mourinho) Fenerbahçe'yi çalıştırıyordu, ben de oradaydım ve bu değişikliğin daha iyi olduğunu düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

