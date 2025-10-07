FENERBAHÇE HABERİ | Youssef En-Nesyri kayıplara karıştı! Çıktığı son 5 maçta...

Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için

Fenerbahçe'nin geçtiğimiz sezon yaklaşık 20 milyon euroya kadrosuna kattığı Faslı golcü Youssef En Nesyri son dönemdeki etkisiz performansıyla eleştiri oklarının hedefinde. 28 yaşındaki futbolcu son oynanan 5 resmi maçta beklentilerin çok uzağında kaldı.

Takvim'de yer alana habere göre, söz konusu periyotta Kasımpaşa, Dinamo Zagreb, Antalyaspor, Nice ve Samsunspor'a karşı forma giyen En Nesyri sahada bir hayalet gibi dolaşıp takımına gol veya asist katkısında bulunamadı.