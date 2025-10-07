FENERBAHÇE HABERİ | Youssef En-Nesyri kayıplara karıştı! Çıktığı son 5 maçta...

CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Fenerbahçe'nin 20 milyon Euro karşılığında renklerine bağladığı Youssef En-Nesyri, son haftalardaki performansı ile tepki çekti. Faslı oyuncunun çıktığı son 5 maçtaki istatistikleri gündem oldu. İşte detaylar... | Son dakika FB spor haberleri

Giriş Tarihi: 07 Ekim 2025 Salı 06:50
Fenerbahçe'nin geçtiğimiz sezon yaklaşık 20 milyon euroya kadrosuna kattığı Faslı golcü Youssef En Nesyri son dönemdeki etkisiz performansıyla eleştiri oklarının hedefinde. 28 yaşındaki futbolcu son oynanan 5 resmi maçta beklentilerin çok uzağında kaldı.

Takvim'de yer alana habere göre, söz konusu periyotta Kasımpaşa, Dinamo Zagreb, Antalyaspor, Nice ve Samsunspor'a karşı forma giyen En Nesyri sahada bir hayalet gibi dolaşıp takımına gol veya asist katkısında bulunamadı.

3 MAÇTA KALEYİ BULAMADI

5 maçta ortalama maç başına 15.2 kez topla buluşan En Nesyri rakip ceza sahasında ise maç başına ortalama 2 kez topla buluşabildi.

Söz konusu karşılaşmalarda 2 kez isabetli şut çeken yıldız golcü Nice, Dinamo Zagreb ve Kasımpaşa maçlarında çerçeveyi bulamadı. En Nesyri 5 maçın toplamında ise 0.36 gol beklentisiyle oynadı.

