FENERBAHÇE HABERİ | Youssef En-Nesyri kayıplara karıştı! Çıktığı son 5 maçta...
Fenerbahçe'nin 20 milyon Euro karşılığında renklerine bağladığı Youssef En-Nesyri, son haftalardaki performansı ile tepki çekti. Faslı oyuncunun çıktığı son 5 maçtaki istatistikleri gündem oldu. İşte detaylar... | Son dakika FB spor haberleri
Fenerbahçe'nin geçtiğimiz sezon yaklaşık 20 milyon euroya kadrosuna kattığı Faslı golcü Youssef En Nesyri son dönemdeki etkisiz performansıyla eleştiri oklarının hedefinde. 28 yaşındaki futbolcu son oynanan 5 resmi maçta beklentilerin çok uzağında kaldı.
Takvim'de yer alana habere göre, söz konusu periyotta Kasımpaşa, Dinamo Zagreb, Antalyaspor, Nice ve Samsunspor'a karşı forma giyen En Nesyri sahada bir hayalet gibi dolaşıp takımına gol veya asist katkısında bulunamadı.
3 MAÇTA KALEYİ BULAMADI
5 maçta ortalama maç başına 15.2 kez topla buluşan En Nesyri rakip ceza sahasında ise maç başına ortalama 2 kez topla buluşabildi.
