Fener fırsat tepti

Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Fenerbahçe, milli ara öncesinde çıktığı Samsunspor deplasmanında umduğunu bulamadı. Lider Galatasaray'ın Beşiktaş'la berabere kaldığı haftada farkı azaltma şansını yakalayan sarı- lacivertliler, 90 dakika sonunda etkisiz bir oyun ortaya koydu ve sahadan 0-0'lık beraberlikle ayrıldı. Bu sonuçla puanını 16'ya yükselten Fenerbahçe, Trabzonspor ve Göztepe'nin kazanmasının ardından dördüncü sıraya geriledi. Milli araya moralsiz girdi.

SAMSUN SAZI ELİNE ALDI

Her iki takım da Avrupa dönüşü, maça temkinli başladı. Ancak ev sahibi Samsun, taraftarının desteğiyle sazı ele aldı ve sağlı sollu ataklarla Fenerbahçe kalesine yüklendi. Musaba ile de golü buldu ancak ağlara giden top ofsayt gerekçesiyle iptal edildi. İkinci yarıda daha etkili bir oyun ortaya koyan kırmızı-beyazlılar, Musaba, Ntcham, Zeki ve Holse ile gole çok yaklaştı. Bu pozisyonlarda Tarık Çetin kalesinde duvar ördü. Galibiyeti kaçıran Samsun'du.

Fenerbahçe'nin 2023/24'ten bu yana en fazla Süper Lig maçında puan kaybettiği rakibi Samsunspor... Sarı-lacivertliler, 5 maçta 1 galibiyet, 4 beraberlik elde etti.

OKAN'A İŞ DÜŞMEDİ

Fenerbahçe, Samsunspor kalecisi Okan Kocuk'u zorlayamadı. Rakip kaleye 6 kez şut çeken sarı-lacivertliler, bunların sadece 1'inde isabet buldu. O şutu da kaleci Okan, zorlanmadan kurtardı. Samsun ise F.Bahçe kalesine 12 şut çekti 4'ünde isabet sağladı.

ALVAREZ 11'DE BAŞLADI

Fenerbahçe'nin İtalyan teknik direktörü Domenico Tedesco, son resmi maçın ilk 11'inden biri zorunlu 3 değişiklik yaptı. Genç teknik adam, İsmail ile Nene'yi yedeğe çekti. İki oyuncunun yerine ise Szymanski ile Alvarez'i 11'e koydu. Kalede de Tarık Çetin başladı.

4 EKSİKLE ÇIKTI

Fenerbahçe, Samsunspor deplasmanında dört oyuncusundan yararlanamadı. Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan Jhon Duran ile kaleciler Ederson ve İrfan Can Eğribayat, dün takımdaki yerlerini alamadı. Sakatlığını atlatan ancak henüz hazır olmayan Mert Hakan Yandaş da görev yapamadı.

GOL OFSAYTA TAKILDI

Samsunspor, 34'üncü dakikada golü buldu. Holse'nin ceza sahası dışından şutunu Musaba tamamladı. Yardımcı hakem bayrağını kaldırdı. VAR'la konuşan hakem Halil Umut Meler, pozisyonu monitörden izledi ve Tomasson'un kaleci Tarık'ı engellediği gerekçesiyle golü iptal etti.

TEK DEĞİŞİKLİK

Samsunspor'da teknik direktör Thomas Reis, Konferans Ligi'ndeki Legia Varşova maçının ilk 11'inde görev verdiği Celil Yüksel'i Fenerbahçe karşısında yedeğe çekti ve Makoumbou'yu sahaya sürdü. 10 isim aynı kaldı.

YİNE ÇIKTI

Talisca, Samsunspor maçına ilk 11 başlasa da 45'inci dakikada oyundan alındı. Brezilyalı oyuncu bu sezon görev aldığı 12 karşılaşmayı da tamamlayamadı. Sambacının bu sezon 90 dakikası yok.