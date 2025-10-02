Nice'ten İstanbul paylaşımı

Fransa temsilcisi Nice, Avrupa Ligi'nde ikinci haftada Fenerbahçe ile oynayacağı maç öncesi İstanbul'la ilgili özel paylaşımlar yaptı. Fransız kulübü hem İstanbul'dan manzaralarla şehri tanıttı hem de Fenerbahçe ile ilgili önemli bilgiler paylaştı. Nice kulübünün resmi sosyal medya hesaplarında gün boyunca birçok paylaşım gerçekleşti.
Fransa temsilcisi Nice, Avrupa Ligi'nde ikinci haftada Fenerbahçe ile oynayacağı maç öncesi İstanbul'la ilgili özel paylaşımlar yaptı. Fransız kulübü hem İstanbul'dan manzaralarla şehri tanıttı hem de Fenerbahçe ile ilgili önemli bilgiler paylaştı. Nice kulübünün resmi sosyal medya hesaplarında gün boyunca birçok paylaşım gerçekleşti.