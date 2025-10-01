Fenerbahçe Beko - Paris Basketbol MAÇI CANLI İZLE | Fenerbahçe Beko - Paris Basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

CANLI SKOR ANA SAYFA
EuroLeague'nin ilk hafta maçında Fenerbahçe Beko, Paris Basketbol ile karşı karşıya gelecek. Son şampiyon olarak parkeye çıkmaya hazırlanan sarı-lacivertliler, Fransa temsilcisini mağlup edip sezonu galibiyetle açmayı amaçlıyor. Başantrenör Sarunas Jasikevicius yönetiminde etkili bir performans ortaya koymak isteyen Fenerbahçe Beko, iç saha avantajını kullanmayı hedefliyor. Basketbolseverler ise "Fenerbahçe Beko - Paris Baksetbol maçı canlı izle" konusunu araştırmayı sürdürüyor. Peki, Fenerbahçe Beko - Paris Basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 01 Ekim 2025 Çarşamba 12:21
FENERBAHÇE BEKO - PARIS BASKETBOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

EuroLeague 1. haftasında oynanacak Fenerbahçe Beko - Paris Basketbol maçı 1 Ekim Çarşamba günü saat 20.45'te başlayacak.

FENERBAHÇE BEKO - PARIS BASKETBOL MAÇI HANGİ KANALDA?

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak Fenerbahçe Beko - Paris Basketbol maçı S Sport ve S Sport Plus ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı Başantrenörü Sarunas Jasikevicius, Euroleague'de geçen sezonu geride bıraktıklarını ve yeni sezona sıfırdan başlayacaklarını belirterek şu ifadeleri kullandı:

Yeni katılanlar var. Yeni alışkanlıklarımız var. Şampiyon olunca da hem teknik heyet hem oyunculardan gidenler oluyor. İlk resmi maçımızı oynadık ve şunu gördük ki herkes bize ekstra bir motivasyonla oynuyor. Rakiplerimize aynı enerjide karşılık veremedik. Bu bütün sezon böyle olacak. Biz de aynı enerjide olmazsak sorunlar yaşayabiliriz. Bütün her şey geçen sezonda kaldı. Bizde artık önümüze bakacağız

FENERBAHÇE BEKO MAÇ GÜNÜ PAYLAŞIMI

