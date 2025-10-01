Fenerbahçe Beko 96-77 Paris Basket (MAÇ SONUCU ÖZET) EuroLeague

Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Temsilcimiz Fenerbahçe Beko, EuroLeague'nin ilk haftasında sahasında Paris Basketbol'u konuk etti. Sarı-lacivertliler mücadeleden galibiyetle ayrıldı.

Açılış haftasında temsilcimiz Fenerbahçe Beko, Paris Basketbol ile karşılaştı. Ülker Sports Arena'da oynanan mücadelede sarı-lacivertliler, Başantrenör Sarunas Jasikevicius yönetiminde parkeden 96-77'lik sonuçla galibiyetle ayrıldı ve sezona güçlü bir başlangıç yaptı. Son şampiyon ünvanını korumak isteyen Fenerbahçe Beko, Cuma günü ligin köklü ekiplerinden Litvanya ekibi Zalgiris Kaunas'a konuk olacak. Mücadele TSİ 20.00'de başlayacak.

İŞTE PERİYOT SONUÇLARI:

1. Periyot sonucu: Fenerbahçe Beko 25-19 Paris Basketbol

2. Periyot sonucu: Fenerbahçe Beko 43-40 Paris Basketbol

3. Periyot sonucu: Fenerbahçe Beko 70-59 Paris Basketbol

4. Periyot sonucu: Fenerbahçe Beko 96-77 Paris Basketbol