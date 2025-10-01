CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe Beko 96-77 Paris Basket (MAÇ SONUCU ÖZET) EuroLeague

Fenerbahçe Beko 96-77 Paris Basket (MAÇ SONUCU ÖZET) EuroLeague

Temsilcimiz Fenerbahçe Beko, EuroLeague'in ilk hafta maçında sahasında Paris Basket'i konuk etti. Kanarya bu mücadeleden 96-77'lık skorla galip ayrıldı. Sarı-lacivertliler bu skorla dev organizasyona galibiyetle başladı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 01 Ekim 2025 Çarşamba 20:37 Güncelleme Tarihi: 01 Ekim 2025 Çarşamba 22:54
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Fenerbahçe Beko 96-77 Paris Basket (MAÇ SONUCU ÖZET) EuroLeague

Temsilcimiz Fenerbahçe Beko, EuroLeague'nin ilk haftasında sahasında Paris Basketbol'u konuk etti. Sarı-lacivertliler mücadeleden galibiyetle ayrıldı.

Açılış haftasında temsilcimiz Fenerbahçe Beko, Paris Basketbol ile karşılaştı. Ülker Sports Arena'da oynanan mücadelede sarı-lacivertliler, Başantrenör Sarunas Jasikevicius yönetiminde parkeden 96-77'lik sonuçla galibiyetle ayrıldı ve sezona güçlü bir başlangıç yaptı. Son şampiyon ünvanını korumak isteyen Fenerbahçe Beko, Cuma günü ligin köklü ekiplerinden Litvanya ekibi Zalgiris Kaunas'a konuk olacak. Mücadele TSİ 20.00'de başlayacak.

İŞTE PERİYOT SONUÇLARI:

1. Periyot sonucu: Fenerbahçe Beko 25-19 Paris Basketbol

2. Periyot sonucu: Fenerbahçe Beko 43-40 Paris Basketbol

3. Periyot sonucu: Fenerbahçe Beko 70-59 Paris Basketbol

4. Periyot sonucu: Fenerbahçe Beko 96-77 Paris Basketbol

"G.Saray evinde Avrupa'daki her takımı yenebilir!"
Tedesco'dan Duran açıklaması! "Dönmek istiyor ama..."
DİĞER
Beşiktaş’a Galatasaray derbisi öncesi müjde!
Küresel Sumud Filosu Gazze yolunda! Alarm verildi: İsrail'in yasadışı fiziki müdahalesi başladı
Liverpool efsanesinden şok sözler! Yenilgi sonrası çılgına döndü
G.Saray yönetiminden derbi öncesi flaş hamle!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Bahçeşehir Romanya'da kazandı! Bahçeşehir Romanya'da kazandı! 21:56
Newcastle Belçika'da rahat kazandı! Newcastle Belçika'da rahat kazandı! 21:50
Karabağ Kopenhag'ı devirdi! Karabağ Kopenhag'ı devirdi! 21:38
Beşiktaş GAİN mağlup başladı! Beşiktaş GAİN mağlup başladı! 21:21
"F.Bahçe favoriler arasında!" "F.Bahçe favoriler arasında!" 21:07
G.Saray'dan Jota paylaşımı G.Saray'dan Jota paylaşımı 19:49
Daha Eski
Liverpool'da Alisson Becker şoku! Liverpool'da Alisson Becker şoku! 19:03
Süper Lig'den 11 takım PFDK'ye sevk edildi! Süper Lig'den 11 takım PFDK'ye sevk edildi! 17:54
Fenerbahçe'de Nice maçı hazırlıkları tamam! Fenerbahçe'de Nice maçı hazırlıkları tamam! 17:52
Iordanescu'dan Samsunspor'a büyük övgü! Iordanescu'dan Samsunspor'a büyük övgü! 17:49
F.Bahçe Beko-Paris Basket | CANLI F.Bahçe Beko-Paris Basket | CANLI 17:39
F.Bahçe - Nice maçı öncesi son notlar! F.Bahçe - Nice maçı öncesi son notlar! 16:48