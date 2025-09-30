CANLI SKOR ANA SAYFA
FENERBAHÇE HABERİ - Gerçek ortaya çıktı! Talisca'nın penaltıyı kullanmasının sebebi...

FENERBAHÇE HABERİ - Gerçek ortaya çıktı! Talisca'nın penaltıyı kullanmasının sebebi...

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Hesap.com Antalyaspor'u 2-0 mağlup eden Fenerbahçe'de Anderson Talisca, kazanılan penaltı sonrası topun başına geçince bazı taraftarların ıslıklı protestosuna maruz kalmıştı. Göztepe ve Corendon Alanyaspor maçlarında kaçırdığı penaltılar nedeniyle eleştiri oklarının hedefi haline gelen Brezilyalı yıldızın penaltıyı kullanma sebebi ortaya çıktı. İşte detaylar... (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 30 Eylül 2025 Salı 09:28
FENERBAHÇE HABERİ - Gerçek ortaya çıktı! Talisca'nın penaltıyı kullanmasının sebebi...

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Fenerbahçe ile Hesap.com Antalyaspor karşı karşıya geldi. Sarı-lacivertliler, mücadeleyi 2-0 kazanarak 2 maç aradan sonra galip geldi.

FENERBAHÇE HABERİ - Gerçek ortaya çıktı! Talisca'nın penaltıyı kullanmasının sebebi...

Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golleri Anderson Talisca (p) ve Sebastian Szymanski kaydetti.

FENERBAHÇE HABERİ - Gerçek ortaya çıktı! Talisca'nın penaltıyı kullanmasının sebebi...

Sarı-lacivertliler adına maçın en çok konuşulan anıysa Talisca'nın penaltının kazanılmasının ardından aldığı tepki oldu.

FENERBAHÇE HABERİ - Gerçek ortaya çıktı! Talisca'nın penaltıyı kullanmasının sebebi...

Fenerbahçeli taraftarlar, Göztepe ve Corendon Alanyaspor maçlarında kaçırdığı penaltılar nedeniyle tepki gören Brezilyalı futbolcunun, penaltı sonrası topun başına geçmesinin ardından ıslıklı protesto gerçekleştirdi.

FENERBAHÇE HABERİ - Gerçek ortaya çıktı! Talisca'nın penaltıyı kullanmasının sebebi...

Bunun üzerine kaptan Milan Skriniar, İsmail Yüksek ve Kerem Aktürkoğlu olmak üzere diğer futbolcular tribünün önüne giderek taraftarlara sakin olmalarını işaret etti.

FENERBAHÇE HABERİ - Gerçek ortaya çıktı! Talisca'nın penaltıyı kullanmasının sebebi...

Tepkileri biraz olsun dindiren bu hareketin ardından topun başına geçen Talisca, daha önce kaçırdığı iki penaltının aksine topu kalecinin sağına atarak Fenerbahçe'yi 1-0 öne geçiren golü attı.

FENERBAHÇE HABERİ - Gerçek ortaya çıktı! Talisca'nın penaltıyı kullanmasının sebebi...

90+2'de Sebastian Szymanski'nin de fileleri havalandırmasıyla farkı 2'ye taşıyan sarı lacivertli takımda karşılaşma sonrası en çok merak edilen konu, "Peş peşe 2 penaltı kaçıran Talisca'nın o atışı yapmasına kim karar verdi?" sorusuydu.

FENERBAHÇE HABERİ - Gerçek ortaya çıktı! Talisca'nın penaltıyı kullanmasının sebebi...

Teknik direktör Domenico Tedesco, "Penaltıyı kimin atacağına kaleci antrenörümüz karar verir" cevabını vererek Max Urwantsckhy'yi işaret etse de, Hürriyet'in haberine göre Fenerbahçe'den şu şekilde açıklama geldi:

FENERBAHÇE HABERİ - Gerçek ortaya çıktı! Talisca'nın penaltıyı kullanmasının sebebi...

"Talisca, taraftarların tepkilerine rağmen penaltıyı kullanarak, kendine olan güvenini ve karakterini ortaya koydu. Ancak daha da önemlisi, diğer futbolcuların hiçbirinin ona, 'Penaltıyı sen kullanma, çok riskli olur' dememesi idi. Tam tersine hepsi, sözleşmişçesine tribünlere gidip taraftarları sakinleştirdi. Bu da, aksi yöndeki tüm negatif idialara rağmen futbolcular arasında bir kenetlenme olduğunu gösterdi."

