Yıldızlar sahne alacak! İşte Fenerbahçe'nin Kasımpaşa maçı muhtemel 11'i

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında deplasmanda Kasımpaşa ile kozlarını paylaşacak. Sarı-lacivertlilerde tek hedef bu mücadeleden 3 puanla ayrılmak. Karşılaşma öncesi teknik direktör Domenico Tedesco'dan kadroda dikkat çeken değişikliklerin gelmesi bekleniyor. İşte sarı-lacivertlilerin Kasımpaşa maçı muhtemel 11'i.
Fenerbahçe son olarak Trendyol 1. Lig'in erteleme maçında evinde Corendon Alanyaspor ile 2-2'lik skorla berabere kalmıştı. Kanarya'nın son dakikada yemiş olduğu gol sarı-lacivertli taraftarları bir hayli üzmüştü.
Bu nedenle Domenico Tedesco, Kasımpaşa ile oynanacak olan ligin 6. haftasındaki maçtan mutlaka 3 puanla ayrılmayı hedefliyor.
Alanyaspor maçında statü gereği oynayamayan Kerem Aktürkoğlu, Ederson, Marco Asensio ve Nene Kasımpaşa karşılaşmasıyla birlikte takıma geri dönüyorlar.
Ederson, Kerem Aktürkoğlu ve Nene'nin bu karşılaşmaya ilk 11'de başlaması bekleniyor. Marco Asensio'nun ise henüz tam formunda olmadığı için bu karşılaşmada yedek kulübesinde olması söz konusu. Sakatlıkları bulunan Jhon Duran, Mert Hakan Yandaş ve Edson Alvarez'in ise yarın kadroda yer alması beklenmiyor.