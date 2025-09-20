CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe Yıldızlar sahne alacak! İşte Fenerbahçe'nin Kasımpaşa maçı muhtemel 11'i

Yıldızlar sahne alacak! İşte Fenerbahçe'nin Kasımpaşa maçı muhtemel 11'i

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında deplasmanda Kasımpaşa ile kozlarını paylaşacak. Sarı-lacivertlilerde tek hedef bu mücadeleden 3 puanla ayrılmak. Karşılaşma öncesi teknik direktör Domenico Tedesco'dan kadroda dikkat çeken değişikliklerin gelmesi bekleniyor. İşte sarı-lacivertlilerin Kasımpaşa maçı muhtemel 11'i.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 20 Eylül 2025 Cumartesi 09:21
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Yıldızlar sahne alacak! İşte Fenerbahçe'nin Kasımpaşa maçı muhtemel 11'i

Fenerbahçe son olarak Trendyol 1. Lig'in erteleme maçında evinde Corendon Alanyaspor ile 2-2'lik skorla berabere kalmıştı. Kanarya'nın son dakikada yemiş olduğu gol sarı-lacivertli taraftarları bir hayli üzmüştü.

Yıldızlar sahne alacak! İşte Fenerbahçe'nin Kasımpaşa maçı muhtemel 11'i

Bu nedenle Domenico Tedesco, Kasımpaşa ile oynanacak olan ligin 6. haftasındaki maçtan mutlaka 3 puanla ayrılmayı hedefliyor.

Yıldızlar sahne alacak! İşte Fenerbahçe'nin Kasımpaşa maçı muhtemel 11'i

Alanyaspor maçında statü gereği oynayamayan Kerem Aktürkoğlu, Ederson, Marco Asensio ve Nene Kasımpaşa karşılaşmasıyla birlikte takıma geri dönüyorlar.

Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Yıldızlar sahne alacak! İşte Fenerbahçe'nin Kasımpaşa maçı muhtemel 11'i

Ederson, Kerem Aktürkoğlu ve Nene'nin bu karşılaşmaya ilk 11'de başlaması bekleniyor. Marco Asensio'nun ise henüz tam formunda olmadığı için bu karşılaşmada yedek kulübesinde olması söz konusu. Sakatlıkları bulunan Jhon Duran, Mert Hakan Yandaş ve Edson Alvarez'in ise yarın kadroda yer alması beklenmiyor.

Yıldızlar sahne alacak! İşte Fenerbahçe'nin Kasımpaşa maçı muhtemel 11'i

İŞTE FENERBAHÇE'NİN KASIMPAŞA MAÇI MUHTEMEL 11'İ:

Ederson, Skriniar, Oosterwolde, Brown, Semedo, İsmail, Fred, Szymanski, Kerem Aktürkoğlu, Nene, En-Nesyri

Çare Osimhen! Sahalara dönüş tarihi...
F.Bahçe 2 isme yapılan teklifi reddetti!
DİĞER
Gazze’de insanlık nasıl hurdaya çıkarıldı?
Başkan Erdoğan ile ABD Başkanı Trump Beyaz Saray'da görüşecek! Buluşmanın tarihi belli oldu: "Sabırsızlıkla bekliyorum"
Maçın ardından sert eleştiri! "Rezalet ötesiydi"
Can Uzun'dan gol sevinci açıklaması!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Filenin Efeleri TRT Spor’da! Türkiye - Hollanda maçı nasıl izlenir? Türkiye-Hollanda maçı saat kaçta, hangi kanalda? Filenin Efeleri TRT Spor’da! Türkiye - Hollanda maçı nasıl izlenir? Türkiye-Hollanda maçı saat kaçta, hangi kanalda? 09:01
20 EYLÜL TV YAYIN AKIŞI | Bugün televizyonda neler var? Kanal D, ATV, Show TV, NOW, TRT1, Star TV, TV8 yayın akışı! 20 EYLÜL TV YAYIN AKIŞI | Bugün televizyonda neler var? Kanal D, ATV, Show TV, NOW, TRT1, Star TV, TV8 yayın akışı! 08:47
Maçın ardından sert eleştiri! "Rezalet ötesiydi" Maçın ardından sert eleştiri! "Rezalet ötesiydi" 06:57
Iğdır FK İbrahim Üzülmez'i açıkladı! Iğdır FK İbrahim Üzülmez'i açıkladı! 00:07
Bursaspor yarı finalde! Bursaspor yarı finalde! 00:07
Iğdır FK İbrahim Üzülmez'i açıkladı! Iğdır FK İbrahim Üzülmez'i açıkladı! 00:04
Daha Eski
Bursaspor yarı finalde! Bursaspor yarı finalde! 00:00
Sergen Yalçın mağlubiyetin ardından konuştu! Sergen Yalçın mağlubiyetin ardından konuştu! 23:56
Kartal İzmir'de kayıp! Kartal İzmir'de kayıp! 23:56
Demirel'den Tedesco sözleri! "Gol sevinçlerindeki tepkisi..." Demirel'den Tedesco sözleri! "Gol sevinçlerindeki tepkisi..." 23:56
Livakovic'in transferinde flaş Modric detayı! Livakovic'in transferinde flaş Modric detayı! 23:56
Inzaghi'den Yusuf kararı! 1 maç izlemesi yetti Inzaghi'den Yusuf kararı! 1 maç izlemesi yetti 23:56