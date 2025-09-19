Fenerbahçe'ye Belçikalı orta saha! Ara transferde gelecek

Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Transfer döneminin son günlerinde orta sahaya bir takviye yapmak için uğraşan ancak başarılı olamayan F.Bahçe'de ara transfer döneminde listenin ilk sırasına 8 numara yazılmış durumda. Tottenham'ın yıldızı Bissouma için uğraşan ancak sakatlığı nedeniyle son anda geri adım atmak zorunda kalan sarı-lacivertliler, şimdiden çalışmalarına start verdi.