Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'ye Belçikalı orta saha! Ara transferde gelecek

Fenerbahçe, ara transfer dönemi çalışmalarına şimdiden başladı. Orta sahaya bir takviye yapmak isteyen sarı-lacivertliler, Belçikalı o isim için harekete geçti. İşte detaylar... (FB SPOR HABERİ)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 19 Eylül 2025 Cuma 06:51
Transfer döneminin son günlerinde orta sahaya bir takviye yapmak için uğraşan ancak başarılı olamayan F.Bahçe'de ara transfer döneminde listenin ilk sırasına 8 numara yazılmış durumda. Tottenham'ın yıldızı Bissouma için uğraşan ancak sakatlığı nedeniyle son anda geri adım atmak zorunda kalan sarı-lacivertliler, şimdiden çalışmalarına start verdi.

Listenin ilk sırasındaki isim ise İskoç ekibi G.Rangers forması giyen Nicolas Raskin. 24 yaşındaki oyuncu transferin son gününde kadroya katılamamıştı.

İNGİLİZLER DE OYUNCUYA TALİP OLMUŞTU


Yeni bir isim bulmak kolay olmayacağı için Rangers transfer döneminin son gününde oyuncusunun gidişini veto etmişti. İngiliz takımlarının da gündemine gelen ancak takımda kalan Raskin, ara transfer döneminde kendisine gelecek teklifleri değerlendirmeye alacak.

Ocak ayından sonra kesin olarak kadrosuna bir orta saha takviyesi yapmak isteyen sarı-lacivertliler, 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunan Nicolas Raskin'le temaslara başlayacak. Başkan Ali Koç, ocak ayındaki ara transferde 3 takviye yapacaklarını vurgulamıştı.

