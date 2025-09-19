CANLI SKOR ANA SAYFA
Fenerbahçe'den açıklama! 'Mali bağımsızlık...'

Fenerbahçe, imzalanan protokol kapsamında geliştirilecek olan projelere ilişkin detayları kamuoyuna duyurdu. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 19 Eylül 2025 Cuma 15:08
Fenerbahçe, imzalanan protokol kapsamında geliştirilecek olan projelere ilişkin detayları resmi kanalları üzerinden yaptığı duyuru aracılığıyla taraftarları ile paylaştı. İşte detaylar...

'KAMUOYUNA DUYURU'

'Kulübümüz ile Emlak Konut GYO A.Ş. arasında imzalanan protokol kapsamında; İstanbul ili Ataşehir ilçesi, Kayışdağı ve Küçükbakkalköy mahallelerinde geliştirilecek projelere ilişkin 1/1000 ve 1/5000 ölçekli imar planı değişiklikleri, 19 Eylül 2025 tarihi itibarıyla askıya çıkarılmıştır.

Askı süresinin tamamlanmasını takiben projelerle ilgili süreç süratle ilerletilecek ve en kısa sürede ihale aşamasına geçilecektir.

Kulübümüzün mali bağımsızlığı adına son adım olan bu projemizin camiamıza hayırlı olmasını dileriz.

Fenerbahçe Spor Kulübü'

