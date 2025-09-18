Yeni kral En-Nesyri

Jhon Duran'ın sakatlığında omuzlarındaki yük iyice artan Youssef En-Nesyri, Alanyaspor karşısında da golünü atmayı başardı. En kritik anda sahneye çıkan Faslı futbolcu, 76. dakikada topu filelere gönderdi. Cenk Tosun'un pasında takımını öne geçiren sayıyı bulan En-Nesyri, bu sezon ligdeki dördüncü golünü atmış oldu. G.Birliği (2) ve Trabzonspor karşısında da skor üreten tecrübeli futbolcu Süper Lig'de krallık koltuğunun yeni sahibi oldu.