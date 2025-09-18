Yeni kral En-Nesyri

Jhon Duran'ın sakatlığında omuzlarındaki yük iyice artan Youssef En-Nesyri, Alanyaspor karşısında da golünü atmayı başardı. En kritik anda sahneye çıkan Faslı futbolcu, 76. dakikada topu filelere gönderdi. Cenk Tosun'un pasında takımını öne geçiren sayıyı bulan En-Nesyri, bu sezon ligdeki dördüncü golünü atmış oldu. G.Birliği (2) ve Trabzonspor karşısında da skor üreten tecrübeli futbolcu Süper Lig'de krallık koltuğunun yeni sahibi oldu.
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
DİĞER