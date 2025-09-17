CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe-Corendon Alanyaspor maçı CANLI | Trendyol Süper Lig CANLI MAÇ

Fenerbahçe-Corendon Alanyaspor maçı CANLI | Trendyol Süper Lig CANLI MAÇ

Trendyol Süper Lig'in 1. hafta erteleme maçında Fenerbahçe ile Corendon Alanyaspor karşı karşıya geliyor. Son oynanan karşılaşmada Trabzonspor'u 1-0 yenmeyi başaran sarı-lacivertliler, Akdeniz ekibine karşı da 3 puan almanın hesaplarını yapıyor. Fenerbahçe-Corendon Alanyaspor maçını haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 17 Eylül 2025 Çarşamba 19:55 Güncelleme Tarihi: 17 Eylül 2025 Çarşamba 19:56
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Fenerbahçe-Corendon Alanyaspor maçı CANLI | Trendyol Süper Lig CANLI MAÇ

Trendyol Süper Lig'de heyecan hız kesmeden devam ediyor. 1. haftanın erteleme maçında Fenerbahçe, Corendon Alanyaspor'u Kadıköy'de konuk ediyor. Ligde son olarak Trabzonspor'u 1-0 mağlup eden sarı-lacivertliler, Akdeniz temsilcisi karşısında da 3 puan alarak çıkışını sürdürmek istiyor.

İŞTE MAÇIN 11'LERİ

F.Bahçe: İrfan Can Eğribayat, Semedo, Skriniar, Oosterwolde, Brown, İsmail, Fred, Szymanski, Oğuz, Talisca, En-Nesyri

Corendon Alanyaspor: Ertuğrul, Lima, Aliti, Ümit, Makouta, Maestro, Yusuf, Enes, Hwang, İbrahim, Ogundu

Fenerbahçe-Alanyaspor maçını haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

FENERBAHÇE-ALANYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA BAŞLADI?

Trendyol Süper Lig'in 1. hafta erteleme maçında oynanan Fenerbahçe-Corendon Alanyaspor karşılaşması 17 Eylül Çarşamba günü saat 20.00'de başladı.

FENERBAHÇE-ALANYASPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Chobani Stadyumu'nda oynanan Fenerbahçe-Alanyaspor maçı beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanıyor.

KANARYA'DE TEK HEDEF GALİBİYET

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi ön elemelerinden dolayı ertelenen ve 17 Eylül Çarşamba günü oynanan Alanyaspor maçında hata yapmak istemiyor. Domenico Tedesco yönetiminde ilk karşılaşmasında Trabzonspor'u 1-0 mağlup etmeyi başaran Kanarya, Alanyaspor mücadelesinde de galibiyet alarak ligde namağlup bir şekilde ilerlemeyi hedefliyor.

EN-NESYRI ATMAYA DEVAM EDİYOR

Sarı-lacivertli formayla 2025-2026 sezonuna etkili bir giriş yapan En-Nesyri, takımının ligdeki son 3 golü kaydeden isim oldu. Gençlerbirliği karşılaşmasında 2 gole imza atan Nesyri, Trabzonspor filelerini de 1 kez havalandırdı. Faslı futbolcunun Şampiyonlar Ligi'nde de 1 golü bulunuyor.

FENERBAHÇE KADROSUNDA 4 EKSİK

Fenerbahçe, Alanyaspor karşısında 4 oyuncusundan yararlanamadı. Sarı- lacivertlilerde sakatlıkları bulunan Mert Hakan Yandaş, Jhon Duran, Edson Alvarez ve Yiğit Efe Demir, bugün kadroda yer almadılar.

YENİ TRANSFERLER STATÜYE TAKILDILAR

Trendyol Süper Lig'de oynanan ilk hafta karşılaşmalarından sonra transfer edilen ve statüye takılan Fenerbahçe'nin yeni transferleri, Alanyaspor karşısında sahada olamadılar. İlk hafta transferi gerçekleşmemiş isimlerden Ederson, Asensio, Dorgeles Nene ve Kerem Aktürkoğlu, müsabakada görev yapamadılar

SEMEDO GERİ DÖNDÜ

Fenerbahçe'nin başarılı savunma oyuncusu Nelson Semedo, Alanyaspor maçıyla formasına kavuştu.

FENERBAHÇE İLE ALANYASPOR ARASINDA 19. RANDEVU

Fenerbahçe ile Alanyaspor 19'uncu kez karşı karşıya geliyorlar. Geride kalan 18 lig mücadelesinde Kanarya 11 kez sahadan galip ayrılırken, 4 maç beraberlikle sonuçlandı. Alanyaspor ise 3 karşılaşmada Fenerbahçe'yi mağlup etmeyi başardı. Sarı-lacivertli ekip, bu maçlarda 39 kez gol sevinci yaşarken kalesinde 17 gol gördü. İstanbul'da oynanan 9 maçın ise 5'ini Fenerbahçe, 1'ini Akdeniz ekibi kazandı. 3 maç berabere bitti.

FENERBAHÇE-ALANYASPOR MAÇI HAKEMİ

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından yapılan açıklamaya göre, Fenerbahçe-Corendon Alanyaspor maçı hakemi Cihan Aydın oldu. Aydın'ın yardımcılıklarını Mustafa Savranlar ve Bilal Gölen yapıyor. Mücadelenin dördüncü hakemliğini ise Burak Olcar üstlendi.

REKLAM - Türk Telekom
Seza Çimento Elazığspor-12 Bingölspor maçı CANLI İZLE (Ziraat Türkiye Kupası)
DİĞER
Galatasaray'a Osimhen'den kötü haber! Frankfurt maçı öncesi yeni gelişme...
MİT Başkanı İbrahim Kalın Şam'da! Suriye Cumhurbaşkanı Şara ile görüştü: Türkiye her türlü desteği vermeye hazır!
F.Bahçe'de milli isme yeni sözleşme kapıda!
İsrail Dünya Kupası'na katılırsa İspanya çekilebilir!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Evin Demirhan Yavuz Dünya Şampiyonası'nda 3. oldu! Evin Demirhan Yavuz Dünya Şampiyonası'nda 3. oldu! 19:36
Tedesco'dan Mert Hakan Yandaş'a övgü! Tedesco'dan Mert Hakan Yandaş'a övgü! 19:21
Nesrin Baş Dünya Güreş Şampiyonası'nda finalde! Nesrin Baş Dünya Güreş Şampiyonası'nda finalde! 18:43
F.Bahçe'nin ilk 11'i açıklandı! F.Bahçe'nin ilk 11'i açıklandı! 17:46
İsrail Dünya Kupası'na katılırsa İspanya çekilebilir! İsrail Dünya Kupası'na katılırsa İspanya çekilebilir! 17:18
Toppmöller'dan Osimhen sözleri: Oynamaması... Toppmöller'dan Osimhen sözleri: Oynamaması... 16:58
Daha Eski
Tedesco'dan Mourinho'ya büyük isyan! Tedesco'dan Mourinho'ya büyük isyan! 15:40
Filenin Efeleri'nin rakibi belli oldu! Filenin Efeleri'nin rakibi belli oldu! 15:39
Beşiktaş deplasmana hazırlandı Beşiktaş deplasmana hazırlandı 15:31
Fenerbahçe - Corendon Alanyaspor maçı saat kaçta, hangi kanalda? MUHTEMEL 11'LER Fenerbahçe - Corendon Alanyaspor maçı saat kaçta, hangi kanalda? MUHTEMEL 11'LER 15:30
Galatasaray'ın kamp kadrosu açıklandı! Osimhen... Galatasaray'ın kamp kadrosu açıklandı! Osimhen... 14:48
Küçükçekmece Sinop Spor-İnegölspor maçı nasıl izlenir? Küçükçekmece Sinop Spor-İnegölspor maçı nasıl izlenir? 14:40