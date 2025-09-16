Hatırlatırız!

CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Sarı-lacivertliler eski paylaşımlarını yeniden hatırlattığı ve 3 parçadan oluşan bir paylaşımda daha bulundu.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 16 Eylül 2025 Salı 06:51
Sarı-lacivertliler eski paylaşımlarını yeniden hatırlattığı ve 3 parçadan oluşan bir paylaşımda daha bulundu. İlk olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2021 yılında Başkan Ali Koç'a şu sözlerle verdiği destek hatırlatıldı: "FETÖ'nün, yargı marifetiyle Türk futbolunu dizayn etme girişimi, F.Bahçe camiasının dik duruşu sayesinde başarısızlığa uğramıştır." Ardından Cumhurbaşkanlığı sitesinde yer alan "F.Bahçe üzerinden futbol sektörünü ele geçirme girişimi" ile ilgili bölüm paylaşılırken son olarak da 2010-11 sezonu şampiyonluk kupası paylaşıldı.

'3 TEMMUZ ALIN TERİMİZ'

F.Bahçe gece geç saatlerde Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç'in "Şike hala sürüyor" açıklamalarına yanıt vermişti. Yine Başkan Ali Koç imzası ile yapılan açıklamada, "3 Temmuz alın terimizdir. Camiamızı hedef almak ülkenin bağımsızlığına kastedenlerle aynı çizgide buluşmaktır. Biz 3 Temmuz'da Fetöyü yendik. Kırıntıları bize hafif gelir. F.Bahçe camiası bir oldukça, kimse bize diz çöktüremez" ifadeleri kullanılmıştı

KOMSUOĞLU: SON NEFESİMİZE KADAR

Fenerbahçe Başkan Vekili Sertaç Komsuoğlu da iki takım arasındaki gerginliğe sosyal medyadan yaptığı bir açıklama ile dahil oldu: "Tarih tekerrürden ibarettir. 3 Temmuz Kumpası'nda Fenerbahçemizin yanında olmayıp karşısında duranlar, bugün yine bir Belediye Başkanı'nın açıklamasına sessiz kalarak aynı amaca hizmet etmeye devam ediyorlar. Bizim için Fenerbahçe son nefesimize kadar sürecek bir davadır."

