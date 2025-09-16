CANLI SKOR ANA SAYFA
Haberler Fenerbahçe Hakan Bilal Kutlualp konuşuyor | CANLI

Hakan Bilal Kutlualp konuşuyor | CANLI

Hakan Bilal Kutlualp, Fenerbahçe’deki başkanlık seçimi ile ilgili konuşuyor. Haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 16 Eylül 2025 Salı 12:07 Güncelleme Tarihi: 16 Eylül 2025 Salı 12:35
Hakan Bilal Kutlualp konuşuyor | CANLI

Fenerbahçe'de 21 Eylül tarihinden gerçekleştirilecek seçimde başkan adaylarından biri olan Hakan Bilal Kutlualp, A Spor'da Gündem Özel programına özel açıklamalarda bulunuyor. Haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz.

👉🏻CANLI YAYINI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

