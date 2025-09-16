Hakan Bilal Kutlualp konuşuyor | CANLI

Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Fenerbahçe'de 21 Eylül tarihinden gerçekleştirilecek seçimde başkan adaylarından biri olan Hakan Bilal Kutlualp, A Spor'da Gündem Özel programına özel açıklamalarda bulunuyor. Haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz.

🟡🔵 Fenerbahçe Başkan Adayı Hakan Bilal Kutlualp: Biz bu yola yönetimsel bir değişim için çıktık. Fenerbahçe'de 7 sene şampiyon olunmamış periyotlar olmuş ama hiçbir başkan aynı dönemde 7 sene şampiyonsuzluk yaşamamış. Bu sefer biraz geç oldu ama katılımın yüksek olması iyi bir… pic.twitter.com/eKna3mwmjY — A Spor (@aspor) September 16, 2025

🟡🔵 Fenerbahçe Başkan Adayı Hakan Bilal Kutlualp: Fenerbahçe çok büyük bir camia ve bunu pozitif anlamda yansıtmalıyız. pic.twitter.com/ijllTz8nXk — A Spor (@aspor) September 16, 2025