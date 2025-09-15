CANLI SKOR ANA SAYFA
Haberler Fenerbahçe Çizgi itirazı

Çizgi itirazı

Sarı-lacivertlilerde En Nesyri’nin şutunda topun çizgiyi geçip geçmedi tartışması öne çıktı

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 15 Eylül 2025 Pazartesi 06:51
Çizgi itirazı

Ev sahibi Fenerbahçe'de 51. dakikada gol beklentisi vardı. Szymanski'nin ortasında şutu çeken Youssef En Nesyri'nin topu direğe çarptı ve çizgiyi geçip geçmediği tartışması yaşandı. Hakem Ozan Ergün, VAR'la iletişime geçerek pozisyonda gol olmadığı kararını verdi ve oyunu devam ettirdi. Sarı-lacivertli takımda tüm futbolcular ve teknik heyet hakem Ozan Ergün'e itiraz ederek gol bekledi. Kenarda Teknik Direktör Domenico Tedesco da ısrarla gol kararı istedi.

