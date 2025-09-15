Çizgi itirazı

Ev sahibi Fenerbahçe'de 51. dakikada gol beklentisi vardı. Szymanski'nin ortasında şutu çeken Youssef En Nesyri'nin topu direğe çarptı ve çizgiyi geçip geçmediği tartışması yaşandı. Hakem Ozan Ergün, VAR'la iletişime geçerek pozisyonda gol olmadığı kararını verdi ve oyunu devam ettirdi. Sarı-lacivertli takımda tüm futbolcular ve teknik heyet hakem Ozan Ergün'e itiraz ederek gol bekledi. Kenarda Teknik Direktör Domenico Tedesco da ısrarla gol kararı istedi.