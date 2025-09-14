CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Kadıköy'de dev randevu! İşte Fenerbahçe-Trabzonspor maçının ilk 11'leri

Kadıköy'de dev randevu! İşte Fenerbahçe-Trabzonspor maçının ilk 11'leri

Son dakika spor haberleri: Trendyol Süper Lig'in 5. haftası dev bir maça sahne olacak. Fenerbahçe ile Trabzonspor, pazar günü Chobani Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. Sarı-lacivertliler, yeni teknik direktörü Domenico Tedesco ve yeni transferleriyle birlikte 3 puana uzanmak istiyor. Bordo-mavililer ise Kadıköy deplasmanından 3 puanla ayrılarak namağlup ünvanını sürdürmeyi hedefliyor. İki teknik adam da mücadeleye kısa bir süre kala sahaya süreceği 11'leri büyük ölçüde belirledi. İşte Fenerbahçe-Trabzonspor maçının muhtemel 11'leri...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 14 Eylül 2025 Pazar 14:20 Güncelleme Tarihi: 14 Eylül 2025 Pazar 14:21
Kadıköy'de dev randevu! İşte Fenerbahçe-Trabzonspor maçının ilk 11'leri

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Fenerbahçe ile Trabzonspor karşı karşıya gelecek. Pazar günü saat 19.00'da başlayacak mücadeleyi Ozan Ergün yönetecek. Ergün'ün yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ve Süleyman Özay yapacak.

Kadıköy'de dev randevu! İşte Fenerbahçe-Trabzonspor maçının ilk 11'leri

138. RANDEVU

Fenerbahçe ile Trabzonspor, pazar günü Trendyol Süper Lig'de yapacakları maçla 138. kez karşı karşıya gelecek. Ligin 5. haftasında Chobani Stadı'nda kozlarını paylaşacak iki ekip, ligde ise bugüne dek 104 kez karşılaştı. Trabzon Hüseyin Avni Aker Stadı'nda 13 Şubat 1974'te oynanan ve 0-0 sonuçlanan Türkiye Kupası çeyrek final maçıyla başlayan 50 yıllık rekabette, galibiyet sayısında Fenerbahçe'nin 10 farklı üstünlüğü bulunuyor. Rekabette 104 lig, 14 Türkiye Kupası, 9 özel, 4'er Cumhurbaşkanlığı Kupası ve Başbakanlık Kupası ile 2 TSYD Kupası olmak üzere toplam 137 maçtan 54'ünü sarı-lacivertli ekip kazanırken, Trabzonspor 44 galibiyet elde etti. 39 müsabakada taraflar eşitliği bozamadı. Bu maçlarda Fenerbahçe 180 gol atarken, Trabzonspor 157 kez gol sevinci yaşadı.

Kadıköy'de dev randevu! İşte Fenerbahçe-Trabzonspor maçının ilk 11'leri

LİGDE FENERBAHÇE ÖNDE

İki takım lig tarihinde 104 kez karşı karşıya gelirken, bu maçlarda Fenerbahçe'nin rakibine karşı 43-27 üstünlüğü bulunuyor. İki takım ligdeki 34 maçtan ise birer puanla ayrıldı. Lig maçlarında Fenerbahçe'nin 144 golüne Trabzonspor 111 golle karşılık verdi.

Kadıköy'de dev randevu! İşte Fenerbahçe-Trabzonspor maçının ilk 11'leri

FENERBAHÇE SAHASINDA ÜSTÜN

İki takım arasında Fenerbahçe'nin ev sahipliğinde yapılan toplam 67 resmi ve özel maçta Fenerbahçe'nin 30, Trabzonspor'un 13 galibiyeti bulunurken, taraflar 24 karşılaşmada eşitliği bozamadı. Bu müsabakalarda Fenerbahçe 100, Trabzonspor ise 67 gol attı.

Kadıköy'de dev randevu! İşte Fenerbahçe-Trabzonspor maçının ilk 11'leri

EN FARKLI GALİBİYETLER

Fenerbahçe, Trabzonspor'u 5 Mart 1989'da Kadıköy'deki lig maçında 5-1, 2015-2016'da ise Trabzon'da yarıda kalan lig müsabakasında 4-0 yendi. Trabzonspor ise Fenerbahçe karşısında tarihindeki en farklı skorlu galibiyetlerini, 11 Ağustos 1992'de Kadıköy'de Şenol Çorlu'nun jübile maçında 4-1, 26 Aralık 1976 ve 9 Mart 1991 tarihlerinde de Trabzon'daki lig maçlarında 3-0'lık sonuçlarla aldı.

Kadıköy'de dev randevu! İşte Fenerbahçe-Trabzonspor maçının ilk 11'leri

EN GOLLÜ MAÇLAR

İki takım arasındaki en gollü maç, 6 Ekim 1990'da Fenerbahçe Stadı'nda yapıldı. Toplam 8 gol atılan lig mücadelesinde Trabzonspor, Fenerbahçe'ye 5-3 üstünlük kurdu. Bordo-mavililer ayrıca, 21 Mayıs 1994'te Ankara 19 Mayıs Stadı'nda oynanan Başbakanlık Kupası maçında ve 6 Nisan 1997'de Trabzon'daki lig müsabakasında rakibini 4-3'lük skorlarla mağlup etti. Fenerbahçe ise 17 Ekim 1992'de Hüseyin Avni Aker Stadı'nda oynanan lig maçından 4-3 galip ayrılıp, 2000-2001 sezonunda İstanbul'daki lig mücadelesini de 5-2 kazandı.

Kadıköy'de dev randevu! İşte Fenerbahçe-Trabzonspor maçının ilk 11'leri

Dev maç öncesi Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco ve Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, sahaya sürecekleri 11'leri büyük ölçüde netleştirdi. İşte Fenerbahçe-Trabzonspor maçının muhtemel 11'leri...

Kadıköy'de dev randevu! İşte Fenerbahçe-Trabzonspor maçının ilk 11'leri

FENERBAHÇE: Ederson, Mert, Skriniar, Oosterwolde, Brown, Fred, İsmail, Nene, Asensio, Kerem, En Nesyri

TRABZONSPOR: Onana, Ozan, Mustafa, Batagov, Savic, Okay, Folcarelli, Muçi, Olaigbe, Zubkov, Onuachu

SON DAKİKA
