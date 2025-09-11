Fenerbahçe'den Domenico Tedesco açıklaması! İmza töreni...

Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Fenerbahçe'de Jose Mourinho ayrılığının ardından göreve getirilen Domenico Tedesco için düzenlenecek olan imza töreninin detayları paylaşıldı. İşte sarı lacivertli kulüpten yapılan açıklama...

'İMZA TÖRENİ BİLGİLENDİRME'

'Başkanımız Ali Y. Koç, 13 Eylül Cumartesi günü saat 11.00'de Samandıra Can Bartu Tesislerimizde basın mensuplarıyla kahvaltı organizasyonunda bir araya gelecektir.

Organizasyonun ardından, saat 12.00'de Futbol A Takımımızın Teknik Direktörü Domenico Tedesco için imza töreni düzenlenecektir.

Etkinliğimize katılmak isteyen basın mensuplarının, 12 Eylül Cuma günü saat 14.00'e kadar akreditasyon@fenerbahce.org adresine isim, soy isim ve kurum bilgilerini ileterek akreditasyon işlemlerini tamamlamaları rica olunur.'