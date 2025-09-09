CANLI SKOR ANA SAYFA
İsmail Kartal: Fenerbahçemizin bir evladı olarak...

Teknik direktör İsmail Kartal, Fenerbahçe'de Domenico Tedesco'nun resmiyet kazanmasının ardından sosyal medya hesabı üzerinden dikkat çeken bir açıklama yayınladı. İşte o paylaşım... | Son dakika FB spor haberleri

Giriş Tarihi: 09 Eylül 2025 Salı 20:58
Teknik direktör İsmail Kartal, Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörünün Domenico Tedesco olmasının ardından sosyal medya hesabı üzerinden açıklamada bulundu. İşte Kartal'ın paylaşımı...

"Fenerbahçe'mizin yeni teknik direktörünün belirlenmesi sürecinde,hakkımda asılsız gerçek olmayan ,çarpıtılarak sunulan ciddi bilgi kirliliği mevcuttur. Fenerbahçe'mizin bir evladı olarak, seçim sürecini de düşünerek cevap hakkımı saklı tutmaktayım. Bu süreçlerden hemen sonra, taraftarlarımıza ve camiamıza gerekli tüm açıklamaları basın toplantısıyla yapacağım."

