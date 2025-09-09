İsmail Kartal: Fenerbahçemizin bir evladı olarak...

Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Teknik direktör İsmail Kartal, Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörünün Domenico Tedesco olmasının ardından sosyal medya hesabı üzerinden açıklamada bulundu. İşte Kartal'ın paylaşımı...

"Fenerbahçe'mizin yeni teknik direktörünün belirlenmesi sürecinde,hakkımda asılsız gerçek olmayan ,çarpıtılarak sunulan ciddi bilgi kirliliği mevcuttur. Fenerbahçe'mizin bir evladı olarak, seçim sürecini de düşünerek cevap hakkımı saklı tutmaktayım. Bu süreçlerden hemen sonra, taraftarlarımıza ve camiamıza gerekli tüm açıklamaları basın toplantısıyla yapacağım."