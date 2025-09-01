CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe Galatasaray'ın da transfer hedefindeki Ederson Fenerbahçe'ye imza atmak üzere! Böyle açıklandı...

Galatasaray'ın da transfer hedefindeki Ederson Fenerbahçe'ye imza atmak üzere! Böyle açıklandı...

Son dakika transfer haberleri... Fenerbahçe, Galatasaray'ın da transfer listesinde yer alan Manchester City'nin başarılı file bekçisi Ederson'un transferini bitirmek üzere! İşte ayrıntılar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 01 Eylül 2025 Pazartesi 09:38 Güncelleme Tarihi: 01 Eylül 2025 Pazartesi 09:44
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Galatasaray'ın da transfer hedefindeki Ederson Fenerbahçe'ye imza atmak üzere! Böyle açıklandı...

Fenerbahçe, yaz transfer döneminde bir bomba daha patlatıyor.

Galatasaray'ın da transfer hedefindeki Ederson Fenerbahçe'ye imza atmak üzere! Böyle açıklandı...

Sarı-lacivertliler, uzun süredir Galatasaray'ın da gündeminde olan Brezilyalı kaleci Ederson transferinde mutlu sona ulaştı.

Galatasaray'ın da transfer hedefindeki Ederson Fenerbahçe'ye imza atmak üzere! Böyle açıklandı...

Kerem Aktürkoğlu ve Marco Asensio hamleleriyle dikkat çeken Fenerbahçe, Manchester City ve tecrübeli file bekçisiyle tüm şartlarda anlaşma sağladı.

Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Galatasaray'ın da transfer hedefindeki Ederson Fenerbahçe'ye imza atmak üzere! Böyle açıklandı...

EDERSON'UN BONSERVİSİ

Ünlü gazeteci Fabrizio Romano'nun aktardığı bilgilere göre Fenerbahçe, Ederson için Manchester City'ye 13-14 milyon euro bonservis ödeyecek.

Galatasaray'ın da transfer hedefindeki Ederson Fenerbahçe'ye imza atmak üzere! Böyle açıklandı...

Transferde, sarı-lacivertlilerin yöneticisi Devin Özek ile yıldız oyuncunun menajeri Jorge Mendes de kişisel şartlarda anlaşmaya vardı.

Galatasaray'ın da transfer hedefindeki Ederson Fenerbahçe'ye imza atmak üzere! Böyle açıklandı...

İMZAYA GERİ SAYIM

Ederson transferinin kısa süre içinde resmiyet kazanması ve Brezilyalı kalecinin İstanbul'a gelerek imza atması bekleniyor.

F.Bahçe maçı sonrası flaş tespit! "Taraftar ilk kez..."
Reklam
DİĞER
Fenerbahçe, Ederson’da geri sayıma geçti! İşte Manchester City’ye ödenecek bonservis ücreti
Türkiye ekonomisi 20 çeyrektir kesintisiz büyüyor! TÜİK kritik veriyi açıkladı | Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten açıklama
Cuesta ardından F.Bahçeli isme yöneldiler! İşte o teklif
Trabzonspor'lu yıldıza övgü! "Yürekli, dev adam"
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
F.Bahçe'den G.Saray'a Ederson çalımı! Böyle açıklandı... F.Bahçe'den G.Saray'a Ederson çalımı! Böyle açıklandı... 09:37
Trabzonspor'lu yıldıza övgü! "Yürekli, dev adam" Trabzonspor'lu yıldıza övgü! "Yürekli, dev adam" 09:04
Estonya-Türkiye basketbol maçı detayları! Estonya-Türkiye basketbol maçı detayları! 09:03
Dİkkat çeken sözler! "Yemeğin tadını kaçıranlar vardı" Dİkkat çeken sözler! "Yemeğin tadını kaçıranlar vardı" 08:51
F.Bahçe maçı sonrası flaş tespit! "Taraftar ilk kez..." F.Bahçe maçı sonrası flaş tespit! "Taraftar ilk kez..." 08:40
Sergen Yalçın: Çok ciddi zaman lazım Sergen Yalçın: Çok ciddi zaman lazım 01:13
Daha Eski
Fatih Tekke'den hakem tepkisi! Fatih Tekke'den hakem tepkisi! 01:13
Beşiktaş Alanya'dan puansız ayrıldı! Beşiktaş Alanya'dan puansız ayrıldı! 01:13
Karadeniz derbisinde kazanan çıkmadı! Karadeniz derbisinde kazanan çıkmadı! 01:13
F.Bahçe'nin yeni transferi İstanbul'da! F.Bahçe'nin yeni transferi İstanbul'da! 01:13
Marco Asensio, Fenerbahçe'de! Marco Asensio, Fenerbahçe'de! 01:13
Fenerbahçe'de ayrılık kapıda! Fenerbahçe'de ayrılık kapıda! 01:13