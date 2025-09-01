Galatasaray'ın da transfer hedefindeki Ederson Fenerbahçe'ye imza atmak üzere! Böyle açıklandı...

Fenerbahçe, yaz transfer döneminde bir bomba daha patlatıyor. Sarı-lacivertliler, uzun süredir Galatasaray'ın da gündeminde olan Brezilyalı kaleci Ederson transferinde mutlu sona ulaştı. Kerem Aktürkoğlu ve Marco Asensio hamleleriyle dikkat çeken Fenerbahçe, Manchester City ve tecrübeli file bekçisiyle tüm şartlarda anlaşma sağladı. EDERSON'UN BONSERVİSİ Ünlü gazeteci Fabrizio Romano'nun aktardığı bilgilere göre Fenerbahçe, Ederson için Manchester City'ye 13-14 milyon euro bonservis ödeyecek. Transferde, sarı-lacivertlilerin yöneticisi Devin Özek ile yıldız oyuncunun menajeri Jorge Mendes de kişisel şartlarda anlaşmaya vardı. İMZAYA GERİ SAYIM Ederson transferinin kısa süre içinde resmiyet kazanması ve Brezilyalı kalecinin İstanbul'a gelerek imza atması bekleniyor.