CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe Ünlü muhabir duyurdu: Marco Asensio, Fenerbahçe'de!

Ünlü muhabir duyurdu: Marco Asensio, Fenerbahçe'de!

Fenerbahçe, Fransız devi Paris Saint-Germain ile Marco Asensio transferi konusunda anlaşmaya vardı. Dünyaca ünlü İtalyan gazeteci müjdeyi verdi...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 31 Ağustos 2025 Pazar 22:59 Güncelleme Tarihi: 31 Ağustos 2025 Pazar 23:29
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Ünlü muhabir duyurdu: Marco Asensio, Fenerbahçe'de!

Benfica'da forma giyen Kerem Aktürkoğlu'nu uzun uğraşlar sonucu renklerine bağlayan Fenerbahçe bir bomba daha patlattı.

Sarı lacivertliler daha önce de görüştüğü ancak şartlarda anlaşmaya varılamaması sonrası rafa kaldırdığı Marco Asensio'nun transferi konusunda Fransız devi Paris Saint-Germain ile anlaşmaya vardı.

MÜJDEYİ İTALYAN GAZETECİ VERDİ

Sarı lacivertli taraftarlara transfer müjdesini dünyaca ünlü İtalyan gazeteci Fabrizio Romano verdi.

Romano sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Fenerbahçe'nin PSG ile anlaşmaya vardığını Asensio'nun bonservisini aldığını yazdı. Romano ayrıca, Asensio'dan sonra sıranın Ederson'da olduğunu ve bu transferin de kısa süre içinde sonlandırılacağını öne sürdü.

Geçen sezonun ikinci yarısını Aston Villa'da kiralık olarak tamamlayan 29 yaşındaki futbolcu, İngiliz ekibinde 21 maçta 8 gol attı ve 1 asist yaptı.

Alanyaspor-Beşiktaş | CANLI
Trabzonspor - Samsunspor | CANLI
DİĞER
Sanat dünyasında ifşa dalgası! Gerçek bedeli kim ödüyor?
ŞİÖ'nün şeref konuğu Başkan Erdoğan! Şi Çinping kapıda karşıladı... Lukaşenko ve Modi ile selamlaştı
Cuesta ardından F.Bahçeli isme yöneldiler! İşte o teklif
Fenerbahçe'de ayrılık kapıda!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Asensio, F.Bahçe'ye bir adım uzakta! Asensio, F.Bahçe'ye bir adım uzakta! 22:59
F.Bahçe'nin yeni transferi İstanbul'da! F.Bahçe'nin yeni transferi İstanbul'da! 22:51
Fenerbahçe'de ayrılık kapıda! Fenerbahçe'de ayrılık kapıda! 22:41
Selçuk Şahin'den Galatasaray maçı yorumu! Selçuk Şahin'den Galatasaray maçı yorumu! 22:06
Fırtına'da sakatlık şoku! Oyuna devam edemedi Fırtına'da sakatlık şoku! Oyuna devam edemedi 22:02
"Ligin iyi takımlarından birine karşı oynadık" "Ligin iyi takımlarından birine karşı oynadık" 21:59
Daha Eski
Çağdaş Atan: İyi bir takımım var ama... Çağdaş Atan: İyi bir takımım var ama... 21:57
Borussia Dortmund'dan evinde net galibiyet! Borussia Dortmund'dan evinde net galibiyet! 21:52
Zeki Murat Göle: Herkese nasip olmaz Zeki Murat Göle: Herkese nasip olmaz 21:40
"Dinlenmeye gelmedim" "Dinlenmeye gelmedim" 21:32
Juventus tek attı 3 aldı! Juventus tek attı 3 aldı! 21:29
"Her hocadan bir şeyler öğreniyoruz" "Her hocadan bir şeyler öğreniyoruz" 21:24