Ünlü muhabir duyurdu: Marco Asensio, Fenerbahçe'de!

Benfica'da forma giyen Kerem Aktürkoğlu'nu uzun uğraşlar sonucu renklerine bağlayan Fenerbahçe bir bomba daha patlattı.

Sarı lacivertliler daha önce de görüştüğü ancak şartlarda anlaşmaya varılamaması sonrası rafa kaldırdığı Marco Asensio'nun transferi konusunda Fransız devi Paris Saint-Germain ile anlaşmaya vardı.

MÜJDEYİ İTALYAN GAZETECİ VERDİ

Sarı lacivertli taraftarlara transfer müjdesini dünyaca ünlü İtalyan gazeteci Fabrizio Romano verdi.

Romano sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Fenerbahçe'nin PSG ile anlaşmaya vardığını Asensio'nun bonservisini aldığını yazdı. Romano ayrıca, Asensio'dan sonra sıranın Ederson'da olduğunu ve bu transferin de kısa süre içinde sonlandırılacağını öne sürdü.

Geçen sezonun ikinci yarısını Aston Villa'da kiralık olarak tamamlayan 29 yaşındaki futbolcu, İngiliz ekibinde 21 maçta 8 gol attı ve 1 asist yaptı.