Gençlerbirliği 1-3 Fenerbahçe (MAÇ SONUCU - ÖZET) Kanarya Başkent'te 3 puanı aldı!

Gençlerbirliği 1-3 Fenerbahçe (MAÇ SONUCU - ÖZET) Kanarya Başkent'te 3 puanı aldı!

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Gençlerbirliği'ne konuk oldu. Sarı lacivertliler, Başkent ekibini 3-1 mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 31 Ağustos 2025 Pazar 20:55
Gençlerbirliği 1-3 Fenerbahçe (MAÇ SONUCU - ÖZET) Kanarya Başkent'te 3 puanı aldı!

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Gençlerbirliği ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi.

Sarı lacivertliler, Başkent ekibini 3-1 mağlup ederek milli araya moralli gitti.

Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golleri 14. dakikada Pedro Pereira(KK), 35 ve 40. dakikada En-Nesyri kaydetti.

Konuk ekibin tek golü 64. dakikada Dimitris Goutas'tan geldi.

Sarı lacivertliler puanını 7 yaparken Gençlerbirliği puanla tanışamadı.

YENİ TRANSFERLER SAHNE ALDI

Fenerbahçe'nin yeni transferleri Edson Alvarez ve Dorgeles Nene mücadeleye ilk 11'de başladı.

