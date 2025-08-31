Gençlerbirliği 1-3 Fenerbahçe (MAÇ SONUCU - ÖZET) Kanarya Başkent'te 3 puanı aldı!

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Gençlerbirliği ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi.
Sarı lacivertliler, Başkent ekibini 3-1 mağlup ederek milli araya moralli gitti.
Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golleri 14. dakikada Pedro Pereira(KK), 35 ve 40. dakikada En-Nesyri kaydetti.
Konuk ekibin tek golü 64. dakikada Dimitris Goutas'tan geldi.
Sarı lacivertliler puanını 7 yaparken Gençlerbirliği puanla tanışamadı.
YENİ TRANSFERLER SAHNE ALDI
Fenerbahçe'nin yeni transferleri Edson Alvarez ve Dorgeles Nene mücadeleye ilk 11'de başladı.