Fenerbahçe Edson Alvarez transferini resmen açıkladı!

Süper Lig devlerinden Fenerbahçe, Edson Alvarez transferini resmen duyurdu.

Konuyla ilgili olarak kulüpten açıklama geldi.

İŞTE FENERBAHÇE'DEN YAPILAN AÇIKLAMA:

Transfer Bilgilendirme

Kulübümüz Edson Alvarez'in kiralık transferi konusunda kulübü West Ham United ile prensip anlaşmasına varmıştır.

Oyuncu sağlık kontrolleri ve transfer görüşmelerini tamamlamak için İstanbul'a davet edilmiştir.

Kamuoyunun bilgisine sunarız.

Fenerbahçe Spor Kulübü

