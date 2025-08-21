CANLI SKOR ANA SAYFA
Haberler Fenerbahçe Beşiktaş ve Fenerbahçe'yi transferde üzen haber!

Beşiktaş ve Fenerbahçe'yi transferde üzen haber!

Süper Lig devlerinden Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin transfer gündeminde yer alan İngiliz futbolcu ile ilgili flaş gelişme yaşandı. Son olarak yıldız isimden iki dev kulübü transferde üzen haber geldi. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 21 Ağustos 2025 Perşembe 14:30
Beşiktaş ve Fenerbahçe'yi transferde üzen haber!

Yaz transfer döneminin bitimine günler kala kanat rotasyonunu geliştirmek isteyen Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın gündemine gelen isimlerden bir tanesi Marsilya forması giyen Jonathan Rowe olmuştu.

Beşiktaş ve Fenerbahçe'yi transferde üzen haber!

Fransa Ligue 1'in ilk haftasında Rennes ile oynanan ve 1-0 kaybedilen maçta Adrien Rabiot ile soyunma odasında yumruk yumruğa kavga eden Jonathan Rowe, Marsilya tarafından satış listesine konulmuştu. Kanat transferinde arayışı olan Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın da oyuncu için yeniden temaslarda bulunabileceği öne sürülüyordu.

Beşiktaş ve Fenerbahçe'yi transferde üzen haber!

Ancak Tutto Mercato'nun haberine göre İngiliz futbolcu, Serie A ekiplerinden Bologna forması giymeye oldukça yakın. 20 milyon Euro talep eden Marsilya için Bologna'nın 18 milyon Euro'luk teklifinin onaylanabileceği ve oyuncunun 900 bin Euro yıllık ücret karşılığında Bologna forması giyebileceği belirtildi.

Beşiktaş ve Fenerbahçe'yi transferde üzen haber!

Önümüzdeki hafta, İtalyan kulübünün Rowe'u resmen açıklayacağı öngörülüyor. Geçtiğimiz sezon Marsilya formasıyla 30 maça çıkan 22 yaşındaki oyuncu, 3 gol ve 4 asistlik performans sergilemişti.

Beşiktaş ve Fenerbahçe'yi transferde üzen haber!

İŞTE O HABER

F.Bahçe yıldız isme kavuşuyor!
