Beşiktaş ve Fenerbahçe'yi transferde üzen haber!

Fransa Ligue 1'in ilk haftasında Rennes ile oynanan ve 1-0 kaybedilen maçta Adrien Rabiot ile soyunma odasında yumruk yumruğa kavga eden Jonathan Rowe, Marsilya tarafından satış listesine konulmuştu. Kanat transferinde arayışı olan Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın da oyuncu için yeniden temaslarda bulunabileceği öne sürülüyordu.