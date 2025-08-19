CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Benfica Teknik Direktörü Bruno Lage'den Kerem Aktürkoğlu açıklaması!

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Benfica Teknik Direktörü Bruno Lage'den Kerem Aktürkoğlu açıklaması!

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında Benfica deplasmanda Fenerbahçe'ye konuk olacak. Portekiz ekibinin teknik direktörü Bruno Lage mücadele öncesi düzenlenen basın toplantısında Kerem Aktürkoğlu'nun transferinin son durumu hakkında konuştu. İşte detaylar... | FENERBAHÇE HABERLERİ

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 19 Ağustos 2025 Salı 18:40 Güncelleme Tarihi: 19 Ağustos 2025 Salı 18:49
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Benfica Teknik Direktörü Bruno Lage'den Kerem Aktürkoğlu açıklaması!

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında Benfica deplasmanda Fenerbahçe'ye konuk olacak.

Basın toplantısında konuşan Bruno Lage, Kerem Aktürkoğlu'nun transferi hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu.

BRUNO LAGE'DEN KEREM SÖZLERİ

Kerem Aktürkoğlu yarınki maçta oynayıp etkili olur mu?"

Bruno Lage: "Cevap vermeyeceğim."

"KEREM SEZONA MUTLU BAŞLADI"br>

"Kerem'i Nice maçında oyuna almam sportif bir karardı. Kerem Aktürkoğlu bu sezona çok iyi bir şekilde hazırlanmış şekilde başladı. Forma numarasını değiştirdi, sezona mutlu şekilde başladı."

"BİR TEKLİF VARDI"

"Ben sadece Benfica'nın antrenörüyüm. Bir teklif vardı. Şuan Kerem Aktürkoğlu'nun hedefi Benfica'ya yardım etmektir." ifadelerini kullandı.

F.Bahçe'den Bankalar Birliği açıklaması!
G.Saray'ın hedefi İlkay!
DİĞER
Ünlü sanatçı Çelik’ten şehit ve gazi ailelerine anlamlı hareket! Bağış yapan hayranıyla lunaparka gitti
Komisyonda söz yüreği yanmış analarda! Şehit ve Diyarbakır Anneleri Meclis'te... "Kıyamete kadar kardeşçe yaşayacağız"
G.Saray'a Cuesta piyangosu!
Yapay zekadan Benfica eşleşmesi tahmini
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Ali Şen taburcu edildi Ali Şen taburcu edildi 18:22
Costa transferinde flaş gelişme! Costa transferinde flaş gelişme! 18:16
Fenerbahçe-Benfica maçı öncesi son notlar! Fenerbahçe-Benfica maçı öncesi son notlar! 16:45
G.Saray'a Cuesta piyangosu! G.Saray'a Cuesta piyangosu! 16:42
Yapay zekadan Benfica eşleşmesi tahmini Yapay zekadan Benfica eşleşmesi tahmini 16:02
Beşiktaş'ta Lausanne mesaisi başladı Beşiktaş'ta Lausanne mesaisi başladı 14:59
Daha Eski
VakıfBank'tan Lorenne Teixeira transferi! VakıfBank'tan Lorenne Teixeira transferi! 14:53
Ferencvaros-Karabağ maçı ne zaman? Ferencvaros-Karabağ maçı ne zaman? 14:49
Mourinho'dan Kerem açıklaması! Mourinho'dan Kerem açıklaması! 14:38
UEFA'dan Arda Kardeşler'e görev! UEFA'dan Arda Kardeşler'e görev! 14:33
Milli maçın "öncelikli bilet" satışları başladı! Milli maçın "öncelikli bilet" satışları başladı! 14:27
G.Saray Tevfik Fikret'i kabrinde andı G.Saray Tevfik Fikret'i kabrinde andı 14:16