Fenerbahçe'den Bissouma hamlesi! Galatasaray da transferde devreye girebilir

Son dakika Fenerbahçe, Galatasaray transfer haberi | UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda Benfica ile karşılaşmaya hazırlanan Fenerbahçe'de yeni sezon transfer çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Sarı-lacivertliler için İngiliz basınında dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı. Tottenham'dan ayrılması beklenen orta saha oyuncusu Yves Bissouma, Fenerbahçe'nin gündemine girdi. İşte detaylar… (FB,GS spor haberleri)
Haberde ayrıca Galatasaray'ın da Bissouma için devreye girebileceği öne sürüldü.
BISSOUMA'NIN PERFORMANSI
Tottenham, 2022 yazında Bissouma'yı yaklaşık 30 milyon Euro karşılığında Brighton'dan kadrosuna katmıştı. Malili orta saha oyuncusu, geride kalan sezonda Londra ekibiyle çıktığı 44 maçta 2 gollük katkı sağladı.