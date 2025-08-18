Fenerbahçe'den Bissouma hamlesi! Galatasaray da transferde devreye girebilir

CANLI SKOR ANA SAYFA
Son dakika Fenerbahçe, Galatasaray transfer haberi | UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda Benfica ile karşılaşmaya hazırlanan Fenerbahçe'de yeni sezon transfer çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Sarı-lacivertliler için İngiliz basınında dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı. Tottenham'dan ayrılması beklenen orta saha oyuncusu Yves Bissouma, Fenerbahçe'nin gündemine girdi. İşte detaylar… (FB,GS spor haberleri)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 18 Ağustos 2025 Pazartesi 21:40
Yeni sezon kadro yapılanmasını sürdüren Fenerbahçe için İngiltere'den dikkat çeken bir transfer iddiası gündeme geldi.

Team Talk'ta yer alan habere göre sarı-lacivertliler, Tottenham ile yollarını ayırması beklenen Yves Bissouma için harekete geçti.

10 MİLYON POUND'LUK PLAN

Haberde, Fenerbahçe'nin transferi 10 milyon pound bonservis bedeliyle sonuçlandırmayı hedeflediği belirtilirken Tottenham yönetiminin ise bu rakamı yükseltmek istediği ifade edildi.

GALATASARAY DA DEVREDE OLABİLİR

Haberde ayrıca Galatasaray'ın da Bissouma için devreye girebileceği öne sürüldü.

BISSOUMA'NIN PERFORMANSI

Tottenham, 2022 yazında Bissouma'yı yaklaşık 30 milyon Euro karşılığında Brighton'dan kadrosuna katmıştı. Malili orta saha oyuncusu, geride kalan sezonda Londra ekibiyle çıktığı 44 maçta 2 gollük katkı sağladı.

