Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'de Jose Mourinho'ya büyük tepki!

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'deki ilk maçında Göztepe ile 0-0'lık skorla berabere kaldı. Bu maçın ardından sarı-lacivertlilerde Teknik Direktör Jose Mourinho'ya taraftarlardan tepki geldi. İşte haberin detayları...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 18 Ağustos 2025 Pazartesi 12:35
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Feyenoord'u eleyerek Şampiyonlar Ligi'nde playoff turuna kalan Fenerbahçe, ligdeki ilk maçında ise Göztepe deplasmanında umduğunu bulamadı.

Uzun bir süre 10 kişi oynayan rakibi karşısında bir de penaltı kaçırarak sahadan golsüz eşitlikle ayrılan sarı-lacivertlilerin aldığı skor ve oynadığı futbol taraftarları tatmin etmedi.

Yaşanan kaybın ardından ise eleştiri okları teknik direktör Jose Mourinho'ya çevrildi. Portekizlinin kontrollü oyunu hem camianın hem de taraftarların tepkisini çekerken, Mourinho'ya olan güven daha ilk haftadan sarsılmaya başladı.

