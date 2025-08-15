Fenerbahçe'den transfer açıklaması! İşte takviye yapılacak bölgeler

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, sarı-lacivertlilerin Ege Bölgesi'ndeki dernekleriyle bir araya geldi.

Transfer çalışmalarıyla ilgili konuşan Koç, "İki kanat ve bir orta saha oyuncusu ile görüşüyoruz. Bu transferleri bitirip ardından bize sunulan fırsatları değerlendirmeye başlayacağız. "Bugüne kadar gerçekleştirdiğimiz ve önümüzdeki günlerde takımımıza kazandıracağımız transferler; sportif akıl, karakter, takım ruhu ve ekonomik denge temelinde yapılmaktadır." ifadelerini kullandı.

"SKRINIAR'I TEMMUZ BAŞI GETİRSEYDİK..."

Ali Koç, PSG'den bonservisi alınan Milan Skriniar ile ilgili ise "Skriniar kaptanımızı temmuz başı getirseydik 20 Milyon eurodan kapı açılıyordu, bekledik pazarlık ettik 6 Milyon euroya kaptanımızı getirebildik." dedi.