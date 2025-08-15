CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'den transfer açıklaması! İşte takviye yapılacak bölgeler

Fenerbahçe'den transfer açıklaması! İşte takviye yapılacak bölgeler

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, iki kanat ve bir orta saha oyuncusuyla görüştüklerini açıkladı. (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 15 Ağustos 2025 Cuma 21:13 Güncelleme Tarihi: 15 Ağustos 2025 Cuma 21:49
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Fenerbahçe'den transfer açıklaması! İşte takviye yapılacak bölgeler

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, sarı-lacivertlilerin Ege Bölgesi'ndeki dernekleriyle bir araya geldi.

Transfer çalışmalarıyla ilgili konuşan Koç, "İki kanat ve bir orta saha oyuncusu ile görüşüyoruz. Bu transferleri bitirip ardından bize sunulan fırsatları değerlendirmeye başlayacağız. "Bugüne kadar gerçekleştirdiğimiz ve önümüzdeki günlerde takımımıza kazandıracağımız transferler; sportif akıl, karakter, takım ruhu ve ekonomik denge temelinde yapılmaktadır." ifadelerini kullandı.

"SKRINIAR'I TEMMUZ BAŞI GETİRSEYDİK..."

Ali Koç, PSG'den bonservisi alınan Milan Skriniar ile ilgili ise "Skriniar kaptanımızı temmuz başı getirseydik 20 Milyon eurodan kapı açılıyordu, bekledik pazarlık ettik 6 Milyon euroya kaptanımızı getirebildik." dedi.

REKLAM - Türk Telekom
G.Saray-F. Karagümrük | CANLI
DİĞER
Beşiktaş tribünlerinden St.Patrick's maçında büyük tepki! Serdal Adalı'ya hoca çağrısı...
Trump-Putin görüşmesine saatler kaldı! Alaska'da bir ilk | Putin için savaş jetleri hazır kıta! Tarihte bir ilk: Kırmızı halı ile karşılanıyor
F.Bahçe'den şaşırtan transfer! 30 milyon Euro'luk Japon yıldız geliyor
Buruk açıkladı! O futbolcular yolcu
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
G.Saraylı taraftarlardan Filistin'e destek! G.Saraylı taraftarlardan Filistin'e destek! 21:44
F.Bahçe'den transfer açıklaması! İşte takviye yapılacak bölgeler F.Bahçe'den transfer açıklaması! İşte takviye yapılacak bölgeler 21:12
Buruk açıkladı! O futbolcular yolcu Buruk açıkladı! O futbolcular yolcu 21:01
Kanarya Göztepe maçına hazır! Kanarya Göztepe maçına hazır! 20:40
Fırtına Kasımpaşa'ya hazırlanıyor Fırtına Kasımpaşa'ya hazırlanıyor 20:38
Beşiktaş'ta Eyüpspor mesaisi başladı Beşiktaş'ta Eyüpspor mesaisi başladı 20:36
Daha Eski
Liverpool Giovanni Leoni'nin transferini açıkladı Liverpool Giovanni Leoni'nin transferini açıkladı 20:32
G.Saray'da 2 yıllık imza! G.Saray'da 2 yıllık imza! 20:30
Beşiktaş'tan sakatlık açıklaması! Beşiktaş'tan sakatlık açıklaması! 20:20
F.Bahçe'nin Göztepe maçı kamp kadrosu açıklandı! F.Bahçe'nin Göztepe maçı kamp kadrosu açıklandı! 20:05
Montella Mourinho'yu ziyaret etti Montella Mourinho'yu ziyaret etti 19:38
Emre Belözoğlu'ndan gündem olacak F.Bahçe sözleri! Emre Belözoğlu'ndan gündem olacak F.Bahçe sözleri! 19:33