Fenerbahçe'den Kerem Aktürkoğlu'nun transferi için açıklama!

Fenerbahçe'den gündemi uzun süredir meşgul eden Kerem Aktürkoğlu'nun transferi için açıklama geldi.

Sarı-lacivertlilerde Başkan Ali Koç, konuyla ilgili olarak şu ifadelelere yer verdi, "Hocamız Kerem'i çok beğeniyor. Biz hatırı sayılır tekliflerde bulunduk. Şartlıydı o teklifler: Feyenoord maçına gelmesi, ilk lig maçına gelmesi vs… Benfica'ya karşı oynatmama taahhütü de verdik. Hatta dedik kontrata yazalım. Onlar kontrata yazmaktansa 5 dakika maça alarak sağladılar. Fakat geldiğimiz nokta itibarıyla verdiğiniz teklif geçerli olmadı. Yeni bir teklif verdik haber bekliyoruz."