Ziraat Türkiye Kupası
Fenerbahçe'den Kerem Aktürkoğlu'nun transferi için açıklama!

Fenerbahçe'den Kerem Aktürkoğlu'nun transferi için açıklama!

Fenerbahçe'den gündemi uzun süredir meşgul eden Kerem Aktürkoğlu'nun transferi için açıklama geldi. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 15 Ağustos 2025 Cuma 22:44 Güncelleme Tarihi: 15 Ağustos 2025 Cuma 22:47
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Fenerbahçe'den Kerem Aktürkoğlu'nun transferi için açıklama!

Fenerbahçe'den gündemi uzun süredir meşgul eden Kerem Aktürkoğlu'nun transferi için açıklama geldi.

Sarı-lacivertlilerde Başkan Ali Koç, konuyla ilgili olarak şu ifadelelere yer verdi, "Hocamız Kerem'i çok beğeniyor. Biz hatırı sayılır tekliflerde bulunduk. Şartlıydı o teklifler: Feyenoord maçına gelmesi, ilk lig maçına gelmesi vs… Benfica'ya karşı oynatmama taahhütü de verdik. Hatta dedik kontrata yazalım. Onlar kontrata yazmaktansa 5 dakika maça alarak sağladılar. Fakat geldiğimiz nokta itibarıyla verdiğiniz teklif geçerli olmadı. Yeni bir teklif verdik haber bekliyoruz."

