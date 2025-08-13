Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Sarı lacivertli temsilcimiz, tur umutlarıyla Kadıköy'e gelen Feyenoord'a karşı tarihi bir zafer elde etti. Fenerbahçe'nin yıldızları Robin Van Persie'nin ekibini gol yağmuruna tuttu. Fenerbahçe'nin en merak edilen yıldızı Jhon Duran ilk golünü Feyenoord'a attı. Sezonun flaş transferlerinden biri olarak dikkat çeken Duran; sarı-lacivertli formayla Kadıköy'de çıktığı ilk maçta fileleri sarstı. 2-1'i bulan Kolombiyalı oyuncu, Kadıköy'de müthiş bir coşku yaşadı.

DURAN AYAKTA ALKIŞLANDI

Dünkü karşılaşmada 62 dakika sahada kalan Jhon Duran, kaydettiği şık golün yanısıra performansıyla da beğeni topladı. Kolombiyalı forvet, 2 isabetli şut çekerken 2 hava topu mücadelesi kazandı ve 5 kez ikili mücadeleden galip çıktı. Genç yıldız, aynı zamanda Şampiyonlar Ligi eleme turu aşamasında da ilk kez gol sevinci yaşadı. Aston Villa formasıyla Avrupa kupalarında gol atmayı başaran Duran, Fenerbahçe formasıyla da ilk golünü Avrupa sahnesinde kaydetti.

EN-NESYRİ RESİTALİ

Feyenoord karşısında Fenerbahçe'yi tura taşıyan isimlerin başında Youssef En-Nesyri geldi. Faslı forvet, Kadıköy'de skor katkısıyla yıldızlaştı. önce mücadelenin ilk yarısında Jhon Duran'a enfes bir asist yaparak dikkat çekti. En-Nesyri ikinci yarıda ise zaferi müjdeleyen skora imzasını attı. Yeni sezona iyi bir başlangıç yapan 28 yaşındaki futbolcu, 1 gol, 1 asistle play-off biletini getirdi. Öte yandan yıldız forvet, Fenerbahçe formasıyla Avrupa kupalarında 7. golünü kaydetti. Youssef En Nesyri, 90 dakika boyunca 2 isabetli şut çekerken, 9 hava topu mücadelesinin 6'sını kazandı. Başarılı oyuncu, tur ve galibiyet sevincini hocası Jose Mourinho ile beraber yaşadı.

BROWN'UN GECESI

Kanarya'da sezonun yeni transferlerinden Archie Brown, Feyenoord mücadelesine damgasını vurdu. Turu getiren isimlerden olmayı başaran 23 yaşındaki sol bek, 90 dakika boyunca hem attığı gol hem de yaptığı 2 asistle gecenin parlayan yıldızı oldu. Archie Brown ayrıca profesyonel kariyerinin ilk kafa golünü Fenerbahçe formasıyla Feyenoord filelerine gönderdi.

HATASINI TELAFİ ETTİ

Kaleci İrfan Can Eğribayat, ilk golde oyun durdu sanarak ceza sahası dışında eliyle oynadığı topta gole sebep oldu. Ancak 27 yaşındaki kaleci 51'de skor 2-1 iken Borges'in karşı karşıya pozisyonunu kurtarıp takımını oyunda tuttu.

SZYMANSKİ ALKIŞI KAPTI

Mourinho'nun en güvendiği oyunculardan olan Sebastian Szymanski, performansıyla tam not aldı. 90 dakika sahada kalan Polonyalı orta saha, mücadeleyi 1 asistle tamamladı. Tribünler de Szymanski'yi ayakta alkışladı.

TALISCA'DAN SİFTAH

Talisca, Fenerbahçe forması altında Avrupa kupalarındaki ilk golünü Feyenoord önünde attı. Sakatlık sonrası bu sezon ilk kez süre bulan Talisca, büyük coşku yaşadı.

DURAN'DAN MÜJDE

Mücadelenin 62. dakikasında sakatlanarak kenara gelen Jhon Duran maç sonunda müjdeli haber verdi. Duran, "Sakatlığımla alakalı endişe edileck bir durum yok" dedi.

HOLLANDA'DA SES GETİRDİ

Sarı lacivertlilerde Fred'in attığı unutulmaz gol Hollanda basınında dikkat çekti. Ülkenin önde gelen haber siteleri, Fred'in Feyenoord'u Şampiyonlar Ligi'nden elediğini ve Van Persie'yi üzdüğünü dile getirdi.

FRED'DEN TARiHi GOL

Şampiyonlar Ligi'nde playoff biletini elde eden Fenerbahçe'de Fred başrolü oynadı. Brezilyalı yıldız, Feyenoord karşısında ceza sahası dışından attığı jeneriklik golle tur biletini getiren isim olmayı başardı. Deneyimli orta saha; ceza sahası dışından muhteşem bir şut çıkararak Kadıköy'de tribünleri adeta mest etti. Uzun yıllar unutulmayacak bir gole imza atan Fred, sevincini taraftarlarla paylaştı, büyük coşku yaşadı. Fred aynı zamanda bu sezon resmi maçlardaki ilk golünü Feyenoord filelerine gönderdi. Fred, Avrupa kupalarında Şubat 2020'den (Manchester United-Club Brugge) bu yana ceza sahası dışından ilk golünü Feyenoord filelerine gönderdi. golünde Jose Mourinho da sevincini taraftarlarla paylaştı.

AVRUPA'DA İLK SEVİNÇ

Fred, Fenerbahçe forması altında Avrupa kupalarında ilk kez gol sevinci yaşadı. 2023- 24 sezonunda transfer olan Brezilyalı yıldız, Avrupa'da çıktığı 24. maçında rakip fileleri enfes bir golle sarstı.