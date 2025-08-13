Fenerbahçe'den Zinchenko için özel plan! Transfer böyle bitirilecek
Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe, Arsenal forması giyen Oleksandr Zinchenko'yu kadrosuna katmak için çalışmalarını sürdürüyor. Sarı-lacivertlilerin Ukraynalı futbolcuyu renklerine bağlamak için yaptığı plan ortaya çıktı. İşte detaylar... (FB spor haberi)
Fenerbahçe, orta saha ve kanatlara odaklanırken Jose Mourinho'nun ısrarla istediği isim Oleksandr Zinchenko için görüşmeler hız kazandı.
Arsenal forması giyen 28 yaşındaki oyuncu kariyerinin genelinde sol bek olarak forma giyerken Mourinho, futbolcuyu orta sahada kullanıp fark yaratmanın peşinde.
2022'de Manchester City'den Arsenal'e 35 milyon Euro bonservis bedeli ile transfer olan yıldız futbolcu için Fenerbahçe Futbol Direktörü Devin Özek, Londra'da önce oyuncuyu ikna etti ardından da İngiliz kulübü ile pazarlıklara başladı.
