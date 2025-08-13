CANLI SKOR ANA SAYFA
Fenerbahçe'den Zinchenko için özel plan! Transfer böyle bitirilecek

Fenerbahçe'den Zinchenko için özel plan! Transfer böyle bitirilecek

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe, Arsenal forması giyen Oleksandr Zinchenko'yu kadrosuna katmak için çalışmalarını sürdürüyor. Sarı-lacivertlilerin Ukraynalı futbolcuyu renklerine bağlamak için yaptığı plan ortaya çıktı. İşte detaylar... (FB spor haberi)

Giriş Tarihi: 13 Ağustos 2025 Çarşamba 09:00
Fenerbahçe'den Zinchenko için özel plan! Transfer böyle bitirilecek

Fenerbahçe, orta saha ve kanatlara odaklanırken Jose Mourinho'nun ısrarla istediği isim Oleksandr Zinchenko için görüşmeler hız kazandı.

Fenerbahçe'den Zinchenko için özel plan! Transfer böyle bitirilecek

Arsenal forması giyen 28 yaşındaki oyuncu kariyerinin genelinde sol bek olarak forma giyerken Mourinho, futbolcuyu orta sahada kullanıp fark yaratmanın peşinde.

Fenerbahçe'den Zinchenko için özel plan! Transfer böyle bitirilecek

2022'de Manchester City'den Arsenal'e 35 milyon Euro bonservis bedeli ile transfer olan yıldız futbolcu için Fenerbahçe Futbol Direktörü Devin Özek, Londra'da önce oyuncuyu ikna etti ardından da İngiliz kulübü ile pazarlıklara başladı.

Fenerbahçe'den Zinchenko için özel plan! Transfer böyle bitirilecek

Sabah'ın haberine göre Arsenal, Zinchenko için 20 milyon Euro'dan kapıyı açarken Fenerbahçe bunu satın alma opsiyonlu kiralama teklifine çevirmeye çalışıyor.

Fenerbahçe'den Zinchenko için özel plan! Transfer böyle bitirilecek

Satın alma opsiyonu için Sarı Kanarya'nın önerisi ise 3 milyon Euro kiralama+ 10 milyon Euro satın alma bedeli.

